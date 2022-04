Nos institutions en lambeaux

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les jours passent, la crise haitienne se deteriore. L’effet de cette crise profonde se repercute sur nos institutions publiques dont le fonctionnement resume l’etat de sante de l’Etat haitien. Dans tous les domaines, l’Etat est incapable de fournir des services aux citoyens. On se demande s’il y a un domaine dans lequel l’Etat haitien n’a pas failli.

Si oui, ce n’est pas dans le domaine de la securite. Aujourd’hui encore, les autorites peinent a reprendre le controle de l’entree sud de la capitale prise en otage par des gangs. Cela fait deja 10 mois que l’Etat est deloge par des gangs armes a Martissant et ses zones environnantes. Les promesses des Premiers ministres successifs d’y retablir l’autorite de l’Etat ne sont jamais concretisees. On ignore si le Premier ministre Ariel Henry se souvient avoir promis de reprendre le controle de la route de Martissant.

Si on note une certaine presence policiere dans certaines rues de la capitale, nous sommes loin, voire tres loin de la periode ou les citoyens pouvaient vaquer a leurs occupations sans crainte de se faire kidnapper.

Si les forces de l’ordre se montrent incapables de proteger les vies et les biens, la justice haitienne ne fait pas mieux. D’ailleurs, la justice cherche par tous les moyens a fuir le Bicentenaire au profit des gangs armes qui operent dans les environs du palais de justice. Une justice qui ne derange plus. Si les gangs operent tranquillement dans les parages du palais de justice, ceux qui sont soupconnes de corruption ou accuses d’implication dans des crimes d’Etat ne sont pas non plus inquietes. Les dossiers Monferrier Dorval et Jovenel Moise en sont les parfaites illustrations.

S’il y a un domaine ou l’Etat est present, ce n’est pas dans la sante. Les hopitaux publics geres par l’Etat sont aussi malades que les malades qu’ils doivent traiter. L’Hopital de l’Universite d’Etat d’Haiti vient de passer plus d’un mois en greve. La levee de la greve n’est pas synonyme de la reprise des activites dans la mesure ou les grevistes exigent que le centre hospitalier soit pourvu de materiel avant de reprendre du service. Que cette revendication soit satisfaite ou non, rendez-vous dans quelques mois pour une nouvelle greve pour les memes causes dans la mesure ou les memes causes produisent les memes effets.

Sur la liste des institutions qui symbolisent la faillite de l’Etat, on doit ajouter l’Ed’H. Il est peut-etre impossible de trouver une institution publique qui presente mieux cette image que l’Ed’H. ca et la, on se plaint du blackout. Il arrive que des quartiers passent des semaines dans le noir. Definitivement, il semble que cette institution publique a mis la clef sous la porte.

Pourtant, l’electricite 24h/24 a ete le projet phare de l’ancien president Jovenel Moise. Environ huit mois apres son assassinat, le pays est plonge dans le noir. Encore de l’energie et des millions de dollars gaspilles dans des projets sans lendemain. L’Etat fait-il mieux dans d’autres secteurs ?