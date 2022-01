NOTRE FOOTBALL F?MININ EST CINQUANTENAIRE (3?me partie)

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En Ha?ti, le ballon rond roule au f?minin depuis le 19 d?cembre 1971. Donc cinquante (50) ans en ballon au rythme de la femme. Comme Dadou et Alix Carr?, l’auteur de ce documentaire est un t?moin des hauts et des bas de cette vague sportive. Spectateur au d?part, supporter, dirigeant dans l’ombre, pompier par occasion, il retrace ce qu’il a vu et ce qu’il a v?cu pendant ce demi-si?cle de ballon rond au f?minin. Il le fait par amour du jeu, par passion, par conviction et, surtout, par respect pour tous ceux et toutes celles qui, d’une fa?on ou d’une autre, ont contribu? ? la construction de cet ?difice sportif de cinquante (50) ans.

L’histoire des cinquante (50) ans du football f?minin en Ha?ti est volumineuse. Une profonde histoire ?crite en commun par des dirigeants et des footballeuses de plusieurs g?n?rations, des entraineurs, des arbitres et des journalistes. Et aussi par des fanatiques, notamment ceux et celles qui ont anim? les gradins et les tribunes pendant les premi?res ann?es du FF au parc Sainte-Th?r?se de P?tion-Ville (Coupe Dunbrik) et sur le terrain des Sal?siens ? La Saline (Coupe Piloel).

Plus j’avance sur la piste de ce Cinquantenaire, plus ma m?moire projette des images suppl?mentaires sur l’?cran de cette vaste histoire. Mettant en ?vidence les deux premi?res d?cennies de la femme ha?tienne sur la sc?ne de notre football, la troisi?me partie de ce documentaire accorde une place sp?ciale au sommet f?minin de la CONCACAF tenu en avril 1991 ? Port-au-Prince. Car c’est l’un des ineffa?ables chapitres de l’histoire du Sport national.

LA PRESSE SPORTIVE PISTON DU FOOTBALL F?MININ DEPUIS LES PREMIERS PAS DES PIONNI?RES

L’engagement des premiers membres de la branche sportive de la presse ha?tienne est incontestablement l’huile essentielle qui alimente chez nous le moteur du football f?minin depuis l’initiative du pionnier Ph?dre Georges qui a enfant? le match inaugural Sacr?-Coeur–Canado Ha?tien le dimanche 19 d?cembre 1971 au parc Sainte-Th?r?se. Ce louable engagement de la presse sportive orient? par les t?nors Jean-Claude Sanon et Yves Jean-Bart, animateurs de l’?mission “ATOUT SPORT” de la Radio Nouveau Monde (RNM), refl?te la d?termination de ces premiers combattants qui ont largement exploit? leurs plumes et leurs micros pour imposer cette “nouvelle vague sportive” en Ha?ti.

C’est cet engagement qui m’a lanc? sur la piste du football f?minin au d?but de 1972, un an avant de franchir la porte d’entr?e de la presse sportive. Pour appuyer le combat de mes futurs confr?res, je r?digeais des textes que je partageais avec le monumental tanden sportif de la RNM. Ainsi, en foulant cette “pelouse m?diatique” le 21 mars 1973, c’est la couverture des matches de football f?minin qui repr?sentait ma premi?re mission sur ce circuit.

Sur la ligne de ce combat, cette mission m’a permis de cotoyer notamment les dynamiques dirigeants des Gladiatrices, des Tigresses, de l’Excelsior et de la doyenne Amazones, les quatre (4) premi?res ?quipes majeures du football f?minin. Le dynamisme et l’esprit de vaincre des Jean Lindor, Frantz Saintyl, Lionel Vil, Rapha?l D?latour, Murat Raymond, Th?ag?ne Morin, Eddy Simon, les engag?s de la famille Carr?, Marc-Aurel Fran?ois et autres Roland Chavannes renforcaient ma conviction sur le champ de ce combat. Ces dirigeants pionniers et d’autres ont hautement gagn? leur place dans “la salle d’honneur” du Sport national.

Pendant la premi?re moiti? des ann?es 70 o? j’animais l’?mission “Parade des Sports” de Radio Progr?s, je rencontrais au moins trois fois par semaine les fr?res Carr? des Gladiatrices chez eux ? la rue Dr Aubry, o? ?taient log?es les vedettes capoises Ang?lique Docteur et Analtide Pierre qui formaient avec B?atrice Cantave et Ketly M?tellus un quatuor de r?ve au sein de la pimpante formation jaune et rouge du Belair, “la Victory du football f?minin”.

Les chroniqueurs des deux premi?res g?n?rations de la presse sportive, notamment Jean-Claude Sanon, Dadou Jean-Bart, Gilbert Fombrun, Renan Michel, Raphael F?qui?re, Pierre-Paul Charles, Antonio Lauradin, Michel J?rome, Lesly Jacques, Philippe Moussignac, Greggy Eug?ne, Andr? Guillaume, J?tro Julien, Rapha?l Ligond? (Do grann), pour ne citer que ces plumes et sonores micros sportifs, ont efficacement contribu? au rayonnement du football au f?minin sur le sol dessalinien et ? l’?panouissement des brillantes footballeuses qui, par leurs ?clatantes performances, ont favoris? la reconnaissance officielle de cette “communaut? sportive” par la FHF le 4 octobre 1975.

? signaler le remarquable travail de la Commission nationale de football f?minin (CNFF) dans cette p?riode o? il fallait administrativement ?tre ? la fois efficace et vigilant pour d?fendre les int?r?ts de cette nouvelle entit? sportive. Le trio majeur de cette Commission de sept membres ?tait form? des sonores micros sportifs Jean-Claude Sanon (Pr?sident), Yves Jean-Bart (Vice-Pr?sident) et du “gladiateur” Alix Carr? (Secr?taire g?n?ral), futur membre de la corporation des journalistes sportifs ha?tiens, membre fondateur et premier Secr?taire g?n?ral de l’Association ha?tienne de presse sportive (ASHAPS) inaugur?e le 24 mai 1986.

ENVIRON VINGT ANS DE PERFORMANCES AU F?MININ AVANT LA CONCACAF DE 1991

La deux premi?res d?cennies du football f?minin ont r?v?l? une pl?iade de vedettes : Marjorie C?lestin, Ketly Mond?sir (Bange), Marie-Denise Bertier (Lolo), Margareth Perdriel, Solange Fils-Aim?, les soeurs Gauthier, Vierge M?sidor, Yvanne Desgrottes, Ang?lique Docteur, Marie-Carmel D?sir?, Yolette Simon, Ketly Germain, Micheline Joseph, Ketly M?tellus, Ginette Ch?rubin, Maud Solon, Ketty F?lix, Woodlenne Jacques, Rosana Germain, Mich?le ?tienne, Elsie Jolicoeur, B?atrice Cantave, Jessie Gresseau, Marie-Carmel D?vilm?, Solange Maitre, Jacqueline Ren?, Josette Pierre, Micheline ?tinor, Sandra Z?phyr, Roselaine Merlin, Mirlande T?l?us, Marguerite Milord (Ti B?t), Marie-Lourdes Amazan et j’en passe. Un passionnant d?fil? de joueuses de classe.

Au niveau de la province, la premi?re r?v?lation c’?tait la Saintmarcoise Monique Guillaume dans les rangs des Tigresses. Monique ?tait la vedette des Jongleuses de la Cit? Nissage Saget. Puis, on a enregistr? l’arriv?e des Capoises Analtide Pierre et Ang?lique Docteur chez les Cladiatrices. Peu de temps apr?s, Marie-Andr? No?l, une autre Capoise, a ?t? engag?e par l’?quipe de Minerve 13. Au poste d’avant-centre, Marie-Andr? ?tait un client coriace pour toutes les divisions d?fensives. Si elle avait eu l’opportunit? d’?voluer au sein de l’une des quatre ?quipes les plus imposantes lors des ann?es 70, cette joueuse de temp?rament aurait ?t? l’une des plus redoutables chasseuses de buts du pays.

La disparition des Gladiatrices repr?sentait une perte ?norme pour le football f?minin en mati?re de spectacle. Car au milieu de terrain, B?atrice Cantave et Ang?lique Docteur, ?paul?es par Martha Aristide (Gro Obas), constituaient un tandem qui brilla de mille feux ? chaque d?fil? des jaune et rouge sur le circuit f?minin du football ha?tien.

L’Excelsior de Lolo et de Gabriel Beauvais (Chapacha) abandonna ?galement la course. De la bande des quatre t?nors du d?part, il ne restait que les Amazones, le premier club f?minin de notre secteur ballon rond, et les “pakapala” Tigresses toutes griffes dehors ? la veille de la c?l?bration du 50?me anniversaire de l’?quipe la plus populaire et la plus titr?e du pays, le 1er f?vrier 2022.

Fort heureusement, pendant les ann?es 80, deux formations provinciales, les Hirondelles des Cayes de Marcel Mathieu et Anacaona de L?ogane de la paire D?d?f Damour-Yves Philog?ne Labaze, combl?rent le grand vide g?n?r? par le regrettable retrait de l’Excelsior et des Gladiatrices. Ces deux nouvelles ?quipes, tr?s comp?titives, repr?sentaient pendant plusieurs saisons les deux principales rivales des Tigresses, la r?f?rence en football f?minin depuis cinquante (50) ans.

? la veille de la saison 87-88, les Clubs institu?rent la Ligue ha?tienne de football f?minin (LHFF) dans le cadre d’une assembl?e g?r?rale ? la salle de conf?rence de la Radio Nationale. Autre d?cision arr?t?e en la circonstance par les d?l?gu?s pr?sents : “18 NOVEMBRE, d?sormais date d’ouverture du Championnat national”. Par la m?me occasion, les d?l?gu?s des Clubs d?sign?rent les membres du Comit? ex?cutif de la LHFF, dont Ansy Raymond Lescouflair (Pr?sidente) et Guimps Joseph, Secr?taire g?n?ral. Premi?re mission de cette nouvelle direction : organiser le premier Championnat national de football f?minin devant d?buter le 18 novembre 1987.

On connait la suite. Dans une ambiance de derby le 4 juin 1988, les Hirondelles remport?rent le premier troph?e national de l”histoire du football f?minin en battant les Tigresses 2-1. Une m?morable finale dans un stade plein. Victoire acquise ? la mi-temps.

D’autre part, il importe de signaler un point noir qui troubla consid?rablement les partenaires de Solange Maitre au cours de cette m?morable finale : la grave blessure de la talentueuse tigresse Guerina Faubert, cette footballeuse de grande classe qui repr?sentait, ? elle seule, une attraction pour les fans du bon football. Joueuse de tr?s haut niveau technique, habile des deux pieds, buteuse, dribleuse, soliste, Guerina d?routait parfois m?me ses partenaires sur un terrain. Elle est, sans distinction de sexe, l’une des plus grandes vedettes accouch?es par le football ha?tien.

Une anecdote au sujet de l’?v?nement sportif du 4 juin 1988 : ratant cette finale ? cause de sa participation ? un s?minaire aux ?tats-Unis, le patron des Hirondelles, Marcel Mathieu, composa chaque trois (3) minutes le num?ro de la cabine de la Radio Nationale au stade Sylvio Cator pendant la 2?me p?riode pour savoir si le score reste inchang?. Et il a suivi les cinq derni?res minutes en direct jusqu’au coup de sifflet final. Sacr? Marcel !

D?c?d? au d?but de l’ann?e 1990, l’Artibonitien Marcel Mathieu laisse un vide qui ne sera jamais combl? dans la m?tropole du Sud. Toutes les ?quipes f?minines du pays ont particip? aux fun?railles de ce “dirigeant-monument” chant?es ? la Cath?drale des Cayes, en pr?sence du repr?sentant du pr?sident provisoire Prosp?re Avril.

La saison suivante (88-89), les Tigresses ne firent la moindre concession puisqu’elles pass?rent leurs adversaires en revue pour remporter le Championnat national sans enregistrer aucune d?faite. Ce fut une saison 100/100 jaune et noir o? la fauve Woodlenne Jacques (Ti Jak) fit valser les filets sur tous les terrains en marquant des buts ? la pelle. Car, comme les autres “guerri?res jaune et noir”, la percutante Woodlenne n’avait pas dig?r? la d?faite du 4 juin 1988 devant les Hirondelles ? l’occasion de la finale du premier Championnat national des femmes ? crampons.

AVRIL 1991 : D?FIL? DE CONCACAFIENNES AU STADE NATIONAL

Dix-huit (18) ans environ apr?s l’organisation en Ha?ti du Pr?mondial 1973 qui entraina la participation de la s?lection nationale de football au sommet mondial de 1974 en Allemagne F?d?rale, la CONCACAF revint chez nous en avril 1991. Cette fois-ci au f?minin. En observant la premi?re s?ance d’entrainement des Am?ricaines au stade Sylvio Cator, les curieux pr?sents pensaient que les chances de qualification d’Ha?ti ?taient tr?s minces. Car les footballeuses de la R?publique ?toil?e ressemblaient ? des extraterrestres en vacances.

Au jour J dans un stade en bleu et rouge, le pr?sident de la F?d?ration ha?tienne de football, Me. Jean-Claude Nord, pronon?a le discours d’ouverture devant les dignitaires de la CONCACAF. Un nouveau chapitre pour le football ha?tien en mati?re d’organisation d’?v?nements sp?ciaux au niveau de la Conf?d?ration du Nord, Centre-Am?rique et de la Cara?be de football (CONCACAF).

Sur le terrain, la s?lection ha?tienne remporta le match d’ouverture 1-0 face ? son homologue de la Jama?que, but de la “gol?adoresse” nationale Woodlenne Jacques (Ti Jak). Toutefois, la suite de la comp?tition se transforma en une balade am?ricaine. Car

la s?lection US n’a fait aucune concession dans ce concert concacafien. M?me le Canada ne pesa pas lourd sur la balance am?ricaine. ?voluant comme des surdou?es en tourn?e touristique, les irr?sistibles footballeuses des ?tats-Unis taill?rent en pi?ces les autres s?lections engag?es dans ce tournoi. Comme en t?moignent ces chiffres : 5 matches, 5 victoires, 49 buts marqu?s. Une locomotive !

Au chapitre assistance, ? cause de la confirmation de la participation du pr?sident Jean-Bertrand Aristide au match Ha?ti-Canada, on a enregistr? un d?bordement bleu et rouge ce jour-l? au stade national. Du jamais vu en Ha?ti depuis la premi?re visite du roi Pel? en f?vrier 1971.

Apr?s avoir salu? les 22 actrices, le pr?sident de la R?publique regagna la loge officielle. Pendant 90 minutes, les Ha?tiennes se r?v?l?rent d?terminantes face aux Canadiennes. Mais elles ne purent toucher les filets adverses. ? l’arriv?e, Ha?ti-Canada 0-2. C’?tait le match ? sensation de ce riche concert concacafien.

Dans l’ensemble, les footballeuses bleu et rouge ont honorablement rempli leur mission. Elles ont cranement lutt? devant les Canadiennes notamment. Mais, comme les autres victimes de la furia ?tasunienne, elles n’ont pu ?viter une racl?e face ? la d?vorante s?lection am?ricaine.

LA DIASPORA AU RYTHME DE LA CONCACAF

Le tournoi concacafien d’avril 1991 chez nous a sportivement et “populairement” fait le plein. Ce qui poussa les dignitaires de la CONCACAF ? envisager l’organisation d’autres tournois de cette Conf?d?ration en Ha?ti. Mais cela n’a pas ?t? concr?tis?.

Sur le plan financier, nos compatriotes de la diaspora ont largement support? la FHF dans le cadre de l’organisation de la CONCACAF au f?minin. Une m?morable mobilisation patriotique ? New-Jersey, ? Miami, ? Boston, ? Montr?al, ? New-York et dans d’autres r?gions de la diaspora. Louable initiative bas?e sur le sentiment d’appartenance.

La contribution des Ha?tiens de l’ext?rieur n’?tait pas seulement d’ordre financier, puisque plusieurs d?l?gations du 10?me d?partement d?barqu?rent au pays pour renforcer la mar?e sportive nationale qui accompagna les prot?g?es des entraineurs Yves Philog?ne Labaze et Fresnel Duchatelier jusqu’au terme de ce concert international de ballon rond au stade national. Sportivement aussi, la diaspora a prouv? lors de ce sommet de la CONCACAF qu’elle est incontournable en ce qui concerne la recherche du bien-?tre pour le peuple ha?tien.

(? suivre)