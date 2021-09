Nou p ap janm bliye w Rodrigue Milien !

<>, un de ses refrains les plus celebres qui rappelle a la nouvelle generation le temps fort et la jeunesse de sa voix. Le don de sa personne a la musique locale signe a travers vingt-huit albums. Rodrigue Millien, 67 ans, est une legende. Une vraie. Le genre de gabarit dont la posterite se souviendra meme apres des siecles.

Son sejour a Port-au-Prince du 29 mai au 2 juin dernier a ete ponctue d’hommage du gouvernement et de retrouvailles avec les medias et autres. Le vendredi 31 mai 2013, Rodrigue Millien a eu le privilege de recevoir les honneurs du palais national. La ceremonie de decoration de cette voix mythique de la musique haitienne etait precedee, dans la matinee, de l’inauguration d’un nouveau studio a la RTNH portant le nom de la legende, Rodrigue Millien.

Suivi d’une reception et d’une session musicale, cet hommage memorable, retransmis en directe sur les ondes de la TNH, a ete anime par Fabrice Rouzier, Keke Belizaire, Erick Charles, Belo, Mikaben et la complicite d’autres musiciens. Le president Martelly, a cette occasion, a profite pour interpreter en pot-pourri quelques titres qui ont vu grandir la notoriete de Rodrigue et pour decorer d’autres artistes ayant marque leur temps.

Chanteur-guitariste-compositeur, Rodrigue est avant tout un interprete de musiques classiques. Avec son groupe Konbit Kreyol, il a fait du secret de sa melodie, le troubadour qui traversera plusieurs generations. Homme de theatre, comedien et acteur du film <>, il est aussi un vrai polyvalent. Pendant des lustres il en a fait son cheval de Troie pour gagner le coeur des melomanes. Lorsqu’il s’est lance avec <>, son premier album qui sera suivi de vingt-sept autres dont <>, <> et <>, Rodrigue n’imaginait pas que le voyage allait etre aussi long. Les annees 70 a 80 ont scelle le sommet de sa carriere. A cette epoque, ses rendez-vous reguliers etait a Cine Palace, Palmiste Night-Club, Le Lambi, Banboulinos et surtout Chez Maguy. Un night-club dont l’artiste qui souffre de troubles de memoire arrive quand meme a s’en souvenir. <<Depuis qu'il est rentre, il ne cesse de nous exiger de l'emmener Chez Maguy, a Carrefour.

Un endroit qui n’existe plus apres le passage du seisme du 12 janvier>>, explique Raymonde Millien, sa soeur. A l’hotel Le Plaza ou il a sejourne, Rodrigue, paralyse de la main droite, se plaignait encore quelques heures avant de prendre l’avion pour Miami afin qu’on le conduise Chez Maguy. Un amour de scene qu’il garde par dessus tout. Aujourd’hui fait maintenant cinq ans depuis que Rodrigue, victime trois fois de crise cardiaque, vit dans un nursing home a Miami. La derniere crise l’avait frappe a l’aeroport de Miami au moment ou il se rendait en Haiti. L’etat de sante du chanteur empirait jusqu’au jour ou le president de la Republique lui a rendu visite aux Etats-Unis, le mois d’avril ecoule, temoigne Raymonde. <> Rodrigue Millien ne jouit plus de ses capacites de chanteur et de musicien. Il semble enferme dans les beaux jours de sa gloire passee a cause des repercussions de sa maladie qui ont malheureusement affecte son cerveau. Il se croit encore capable de jouer de la guitare. De se tenir debout, comme il l’avait promis a ses proches une fois sur son sol natal. S’il est capable de se rappeler des dates les plus eloignees ou du nombre et titres de ses premiers albums, il n’arrive pas toutefois a boucler une phrase si on ne lui vient pas en aide.

Le reve le plus cher de Rodrigue est de pouvoir retourner vivre en Haiti. Selon Guy Francois, vice-consul d’Haiti a Miami qui faisait partie de la delegation des personnalites accompagnant Rodrigue durant ce voyage, <> L’homme qui a fait danser des milliers de melomanes est venu au monde le jour du mariage de ses parents a la Cathedrale de Port-au-Prince. Des lors, c’etait une legende. Plus fidele que jamais, Rodrigue Millien promet un nouvel album si la force et le courage le lui permettent. Esperons-le !