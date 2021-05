Cette crise grandissante à laquelle le pays est confronté oblige n’importe quel sociologue, politologue et anthropologue, économiste (et autres) à prendre la parole, comme universitaires et chercheurs, de l’avis du sociologue haïtien Laënnec Hurbon, évoquant un « problème de fonds tout à fait inédit » que nous sommes en train de vivre actuellement en Haïti. « Il y a un sentiment de crise qui s’exprime presque partout (dans le pays). On n’avait jamais vu cela. On n’avait…