Nouveau carnage ? Croix-des-Bouquets

En milieu de matin?e, une source polici?re interrog?e par Le Nouvelliste indique que six personnes ont ?t? tu?es. <>, a confi? en off une source proche de la police de Croix-des-Bouquets alors que la photo d’une jeune femme, pr?sent?e comme la passag?re de la jeep incendi?e fait le tour des r?seaux sociaux. <>, a indiqu? cette source polici?re, interrog? sur le d?roul? de ce carnage. Il semble que les bandits ont tir? de mani?re indiscrimin?. Cette source polici?re, a confi? que la police se pr?pare ? <>, une des places fortes du gang des 400 Mawozo qui est traqu? par la PNH.

