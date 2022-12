Nouveau versement pour financer les activit?s du projet REPONSE

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le versement a ?t? effectu? ? Damien au cours d’une modeste c?r?monie ? laquelle ont pris part, outre les autorit?s du minist?re de l’Agriculture, plusieurs membres de l’ambassade de Ta?wan. Il s’agit d’un ch?que de 2, 380 millions de dollars am?ricains. Une enveloppe, qui, selon le ministre de l’Agriculture, Bredy Charlot, devrait contribuer ? couvrir les d?penses engag?es par le projet au cours du deuxi?me trimestre de l’ann?e en cours.

L’objectif de ce projet est de produire, au terme de sa mise en oeuvre, 20 000 tonnes de semences de riz de qualit?, soit 12 000 tonnes dans la vall?e de l’Artibonite, 5 000 dans le Nord et le Nord-Est et 3 000 dans le Sud. Mais, selon les donn?es disponibles, les activit?s ont connu un ralentissement dans les trois zones cibl?es. Un ralentissement que le ministre de l’Agriculture attribue principalement aux troubles sociopolitiques et ?conomiques qu’a connus le pays durant les 18 derniers mois.

Dans ce cas, ce projet, dont la dur?e initiale ?tait de trois ans, a b?n?fici? d’une prolongation d’une ann?e. L’id?e est de continuer ? oeuvrer ? la relance de la production rizicole du pays. Car, sans une semence de qualit?, l’on ne pourra pas am?liorer le rendement de cette culture.

Ainsi, l’ing?nieur-agronome Bredy Charlot, tout en exhortant les cadres du projet ? collaborer avec les experts ta?wanais en vue d’am?liorer l’acc?s des producteurs aux semences de riz de qualit? et, par l?, accroitre le rendement par unit? de surface et la production globale de la production de riz dans le pays, en a profit? pour remercier la R?publique de Chine pour, soutient-il, cette pr?cieuse contribution au secteur rizicole ha?tien. Cette derni?re, ajoute-t-il, impactera significativement la production nationale de riz avec des effets positifs sur la s?curit? alimentaire.

Abondant dans le m?me sens, l’ambassadeur de la R?publique de Chine, Wen-Jiann Ku, promet que son pays va continuer ? soutenir la production agricole ha?tienne, profitant de rappeler un projet de relance de la production post-s?isme lanc? en ao?t dernier dans le d?partement du Sud.

Les activit?s s’articulent autour de la sp?cialisation d’un r?seau de multiplicateurs de semences de riz au niveau des plaines de Torbeck et des Cayes, de la vall?e de l’Artibonite et des plaines du Nord et du Nord-Est.