Nouvelle constitution : les tribunaux de premiere instance et de paix n’auront plus de representants au CSPJ

Cree par la loi du 17 decembre 2007, le Conseil superieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) est l’organe d’administration, de controle, de discipline et de deliberation du pouvoir judiciaire. S’il est maintenu dans l’avant-projet de cette nouvelle constitution, sa structure est neanmoins modifiee. Elle passe de 9 a 7 membres dans ledit avant-projet. Les juges et commissaires du gouvernement pres des tribunaux de premiere instance ainsi que les juges des tribunaux de paix n’y sont plus representes.

La Constitution de 1987 amendee en son article 184-2, confiait, au CSPJ l’administration et le controle du pouvoir judiciaire et l’exercice d’un droit de surveillance et de discipline sur les magistrats ainsi qu’un pouvoir general d’information et de recommandation sur l’etat de la magistrature.

Pour remplir a bien sa mission, la loi du 17 decembre 2007 en son article 4 prevoyait que le CSPJ etait compose de neuf membres a savoir : le president de la Cour de cassation qui fait office de president du Conseil, d’un juge de la Cour de cassation, elu par ses pairs a la majorite relative qui joue le role de vice-president; d’un commissaire du gouvernement pres de la Cour de cassation; d’un juge de la cour d’appel, elu par ses pairs desdites cours; d’un juge de tribunal de premiere instance elu par ses pairs; d’un officier du ministere public pres le tribunal de premiere instance choisi par le ministre de la Justice et de la Securite publique; d’un juge titulaire du tribunal de paix elu par l’ensemble des juges de paix choisis precedemment par les commissaires du gouvernement de leur juridiction respective; d’une personnalite de la societe civile designee par le Protecteur du citoyen, a partir d’une liste de trois noms soumise par les organisations des droits humains; et d’un batonnier elu par l’assemblee des batonniers en exercice.

Cependant, l’avant-projet de cette nouvelle constitution en propose une nouvelle organisation en son article 187. Le CSPJ ne comprend que sept membres, a savoir les president et vice-president de la Cour de Cassation, le procureur general pres la cour de Cassation qui fera office de deuxieme vice-president du conseil. Comme membres nous avons : le president de la Cour des affaires administratives, le president de la Cour d’Appel elu par ses pairs, un (1) batonnier elu par l’assemblee des batonniers en exercice; et d’une personnalite de la societe civile designee par le Protecteur du citoyen, a partir d’une liste de trois noms soumise par les organisations des droits humains;

A partir de cette nouvelle composition, les magistrats des tribunaux de premiere instance et des tribunaux de paix ne seront plus representes au conseil. Notons qu’il est prevu que le CSPJ puisse etre saisi pour avis par le president de la Republique et le president de l’Assemblee nationale sur le fonctionnement general de la justice et la deontologie des juges. Une loi organique sur l’organisation, le fonctionnement et les competences du CSPJ est aussi prescrite.

Soulignons par ailleurs que cette nouvelle composition que propose l’avant-projet de nouvelle constitution pour le CSPJ fait mention du terme <>. Cette fonction n’existe pas encore dans notre systeme judiciaire. Elle figure neanmoins dans le nouveau code de procedure penale et dans le nouveau code penal publie par le president Jovenel Moise l’annee derniere. Non encore rapporte, selon les previsions, le nouveau code penal devrait entrer en vigueur en juin 2022.