Nouvelle constitution : tous les elus auront un mandat de cinq ans

Contrairement a la Constitution de 1987, l’avant-projet de la nouvelle constitution publie par le Comite consultatif independant (CCI) ne prevoit pour les elus qu’un mandat de cinq ans ainsi que des elections a un tour pour la presidentielle.

Cet avant-projet de texte constitutionnel prescrit que les deputes sont elus pour cinq ans et sont indefiniment reeligibles. L’Assemblee nationale est renouvelee integralement tous les cinq ans en vertu des dispositions de l’article 100. Dans l’article 92 de la Constitution de 1987, les deputes etaient elus pour quatre ans et etaient indefiniment reeligibles.

Meme cas de figure pour les senateurs de la Republique. Ils sont elus pour 5 ans et sont indefiniment reeligibles d’apres les prescrits de l’article 116. L’election des senateurs a lieu au plus tard deux mois avant la fin du mandat de cinq ans. Ces derniers dont le nombre est reduit a deux par departement dans ce nouveau texte avaient, eu egard a l’article 95 de la Constitution de 1987, un mandat de six ans et etaient indefiniment reeligibles et le renouvellement du Senat se faisait par tiers (1/3) tous les deux ans.

Le president de la Republique garde toujours un mandat de cinq. Cependant il est est elu au suffrage universel direct en meme temps que le vice-president qu’il a choisi a l’issue d’un scrutin majoritaire a un tour. L’election presidentielle a lieu a l’issue d’un scrutin majoritaire a un tour, au plus tard deux mois avant la fin du quinquennat.

Or, dans la Constitution de 1987, le president etait certes elu au suffrage universel, mais c’etait a la majorite absolue des votants. <>, prescrit l’article 134 de la loi mere de 1987.

Par ailleurs, le Conseil departemental est elu pour 5 ans par l’Assemblee departementale, un organe deliberatif compose des maires des communes du departement selon l’article 244 de l’avant-projet. Meme s’il n’avait jamais pu etre mis en place tel que le prevoit la Constitution de 1987, cette derniere disposait que les membres du conseil de trois membres administrant le departement seraient elus pour quatre ans par l’Assemblee departementale.

Chaque commune est administree par un maire qui est elu au suffrage universel direct pour cinq ans en meme temps que ses deux assesseurs qu’il a choisis. La section communale, plus petite entite territoriale administrative de la Republique, est elle-meme administree par un coordonnateur de la section communale elu au suffrage universel pour une duree de cinq ans en meme temps que ses deux assesseurs qu’il a choisis. Les membres du conseil municipal et du conseil d’administration de la section communale ont un mandat de quatre ans et etaient indefiniment reeligibles dans la Constitution de 1987.

<>, ecrit le Comite consultatif independant (CCI) pour justifier cet etat de fait.

Compte tenu de notre difficulte d’organiser les elections a temps. Qu’arriverait-t-il au pays si un matin les mandats de tous les elus seraient arrives a leur terme ? C’est un scenario qui tient du possible tenant compte de la realite que nous vivons actuellement.