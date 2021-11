Nouvelle formule du rien ne change

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

On savait que certains partis issus du delabrement de la gauche historique haitienne avaient depuis longtemps trahi tout ideal de transformation sociale et n’avaient garde de la gauche que le pire : procedes staliniens, tous les coups sont bons, magouilles, reflexes anti-democratiques. On voit jusqu’ou ils peuvent aller en se faisant representer dans un <> encore plus illegitime que les trois derniers avant lui. Pire, que des chefs ou presque chefs de parti occupent directement des postes… augmentation des revenus et du pouvoir personnels…

On ne s’etonne pas de la presence dans ce <> de tel obsede par le titre de ministre qui n’a rien a penser du reste, pourvu qu’il occupe le poste. C’est un Mackbeth de l’administration publique, on ne sait quelles sorcieres lui avaient annonce son destin. Gen neg ki konprann li te ne pou l minis.

A quelle legitimite ce <> peut-il pretendre ? Et le discours d’un Premier ministre incapable de gerer la moindre des affaires courantes, voire de faire face aux problemes majeurs de l’heure, l’insecurite et les conditions materielles d’existence de la majorite de la population, se fait programmatique comme s’il installait son equipe pour une longue duree.

Monsieur fait des annonces : nouvelle constitution, arret prochain de la subvention des produits petroliers.

Voila donc ou la vanite et l’appetit de pouvoir peuvent conduire des gens qu’un temps on a pu croire honnetes et intelligents. Participer sans honte a ce qui promet d’etre un moment fort d’une mascarade dont on rirait si elle ne nous coutait du temps, du sang et de l’argent.

Et quels arguments ! Participer pour chasser les <>. Au profit de qui ? Du peuple peut-etre. Ou de celui qui fut l’initiateur du banditisme aujourd’hui pas que l’egal qui est la nature meme du PHTK. Et quand une telle division existerait dans les hordes, on ne peut pas dire les rangs, du PHTK, en quoi un mickiste ou un je ne sais pas quoi serait-il mieux qu’un joveneliste !

Avec la complicite peut-etre de telle puissance et de tel organisme international. Georges Anglade l’avait ecrit depuis longtemps : <> Encore une errance experimentale ?

Ce <> n’est pas le fruit d’un consensus large et n’en produira pas. Querelle de famille entre <>. Distribution de parcelles a d’anciens opposants fatigues de rester dehors. Continuite plutot que rupture. Et pendant qu’ils se pavanent, ca continue de tuer, de kidnapper. Oui, la corruption et le crime en continu. La pauvrete. Pour le peuple l’indignite est une condition contre laquelle il se revolte, pour de pretendus dirigeants l’indignite est un choix.

Nous sommes sans doute a l’heure d’une grande decantation. Des preuves s’accumulent que nous n’avons pas toujours su evaluer qui est vraiment dans quel camp. Il faut revoir avec lucidite qui fait quoi, qui propose quoi. On peut jouer au (faux) pragmatisme pour faire tout et n’importe quoi. Mais ce pouvoir n’est jamais qu’un partage de postes et de zones d’influence entre tricheurs annonces.