Nouvelle journ?e de manifestation aux Cayes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-09-09 lenouvelliste.com

Un mort par balle a ?t? retrouv? t?t ce vendredi matin 9 septembre ? la rue Trois Fr?res Rigaud aux Cayes. Un cercueil contenant un cadavre en d?composition a aussi ?t? retrouv? ? la deuxi?me Grand-Rue. Par ailleurs, plusieurs conteneurs ont ?t? pill?s par des individus non identifi?s hier soir au march? jeudi ? la rue G?n?ral Marion prolong?e. Une tentative de pillage de la centrale ?lectrique de l’EDH des Cayes a ?t? d?jou?e par des agents de la PNH ? Bourdet. Les activit?s restent paralys?es au centre-ville dans la matin?e de cette troisi?me journ?e de mobilisation. Les banques commerciales, les entreprises priv?es et publiques ne fonctionnent pas. Les barricades entravent la circulation qui devient de plus en plus difficile.

Auteur

R?agir ? cet article