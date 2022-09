Nouvelle journ?e de manifestation ? Jacmel

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Durant les six heures, les manifestants ont gard? leur calme, exig? la fermeture des portes de toutes les banques de Jacmel, et de l’administration du centre semi-autonome d’?lectricit? de Jacmel.

Ayant d?marr? ? l’ancienne station d’essence Shell, l? o? ordinairement la mairie ?rige le stand officiel lors du traditionnel carnaval de Jacmel, la manifestation de ce 31 ao?t a parcouru les art?res principales du centre-ville de Jacmel et des banlieues en r?clamant du gouvernement en place le respect des droits fondamentaux du peuple, entre autres, les droits ? la s?curit?, ? l’?lectricit? et ? la nutrition.

