Nouvelle mission americaine en Haiti pour faciliter le dialogue entre les acteurs politiques

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alors que le pays s’enlise dans une crise politique qui favorise la recrudescence de l’insecurite, les acteurs politiques sont incapables de se mettre d’accord sur une formule de sortie de crise. Depuis l’interruption des negociations entre les membres de l’accord de Montana, le Premier ministre Ariel Henry et ses allies de l’accord du 11 septembre, le 14 fevrier dernier, ces protagonistes se regardent en chiens de faience. Parallelement, les cas de kidnapping se multiplient et les groupes armes se battent entre eux pour etendre leur territoire notamment dans l’aire metropolitaine. Pour fuir la misere et l’insecurite, des migrants haitiens commencent a debarquer sur les cotes de la Floride par centaines.

C’est dans ce contexte que le gouvernement americain a depeche en Haiti une nouvelle mission pour tenter de faciliter le dialogue entre les acteurs politiques. Cette fois, c’est la secretaire d’Etat adjointe aux operations de conflit et de stabilisation, Anne Witkowsky, qui a la mission d’exhorter les protagonistes a prendre le chemin du dialogue.

<>, selon un communique du Departement d’Etat des Etats-Unis.



La secretaire d’Etat adjointe, a ajoute le communique, <>

Contacte par Le Nouvelliste, un membre du bureau de suivi de l’accord de Montana a confirme au journal qu’ils rencontreront Anne Witkowsky ce mardi a 2h30 p.m.

Un membre du cabinet du Premier ministre confirme aussi que le chef de la Primature aura une rencontre avec la secretaire d’Etat adjointe ce mardi apres-midi.

Par ailleurs, la secretaire adjointe Witkowsky marquera la Journee internationale des droits des femmes avec le personnel des Nations unies et des dirigeantes haitiennes pour rendre hommage au role vital des femmes dans la resolution des conflits et dans l’economie, et renforcer l’engagement du gouvernement americain en faveur de l’egalite des genres et de la participation significative des femmes en tant que partenaires egales dans l’economie, les decisions politiques et securitaires, precise le communique.