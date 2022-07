Nouvelle proposition d’entente nationale sous l’?gide du Comit? de m?diation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Comit? de m?diation a remis cette semaine son rapport de travail au Premier ministre. Apr?s environ deux mois de consultations, le Comit? a pr?sent? un projet d’entente nationale non encore sign?, mais qui repr?sente les tendances de la majorit?, selon cette structure dirig?e par Mgr Og? Beauvoir de Religions pour la paix-Ha?ti ; Laurent Saint-Cyr, pr?sident de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ha?ti (CCIH) et le Dr Jean-Robert Charles; pr?sident de la Conf?rence des recteurs et pr?sidents d’universit?s ha?tiennes (CORPUHA).

Selon l’article 2 du projet d’entente, <>.

<>, indique l’article 3-2 du projet d’entente.

Selon l’article 3.3 du document, <>.

<>, stipule l’article 6.

Dans l’article 7 du projet d’entente, <>.

Le gouvernement prendra toutes les dispositions n?cessaires en vue d’apporter un financement ad?quat aux partis politiques et aux candidats qui participeront aux ?lections, ajoute l’article 7.1.

Un r?f?rendum…

<>, pr?voit l’article 8 du projet d’entente.

Cet article pr?cise que le processus de r?vision constitutionnelle devra se limiter aux changements jug?s indispensables et capables de r?unir un consensus rapide, tels que, entre autres : la r?duction de la fr?quence des ?lections ; l’?quilibre entre les pouvoirs l?gislatif et ex?cutif ; la participation de la diaspora aux affaires du pays ; l’all?gement de la proc?dure d’amendement de la Constitution.

<>, souligne le document.

L’ins?curit?, une priorit?…

<>, disposent les articles 9 et 9.1.

Selon le Comit? de m?diation, toutes les s?ances de consultation ont ?t? structur?es autour de cinq th?matiques que sont l’ins?curit?, les ?lections, la Constitution, la crise humanitaire et la gouvernance.

<>, a pr?cis? le Comit? de m?diation, soulignant que des organisations de la diaspora ont ?t? aussi consult?es.

Le Comit? de m?diation affirme avoir rencontr? aussi des personnalit?s politiques comme le Premier ministre Ariel Henry, le pr?sident du S?nat, d’anciens pr?sidents de la R?publique, d’anciens Premiers ministres et d’anciens parlementaires. <>, a indiqu? le Comit?.

Le Comit? de m?diation indique avoir rencontr? parmi les plus influents partis signataires du 11 septembre ; le Collectif des anciens d?put?s de l’opposition et alli? (CADOA) ; les membres de l’Accord unitaire d’Ha?ti ; le PHTK et alli?s ; l’OPL, signataire de l’accord de Montana ; Jerry Tardieu, responsable du parti politique En Avant ; le secr?taire g?n?ral du RDNP, Eric Jean-Baptiste.

Il faut souligner que c’est au Premier ministre Ariel Henry que le Comit? de m?diation a remis son travail. Un des trois membres de cette structure a confi? au Nouvelliste que le projet d’entente est sujet ? des modifications…