Nouvelle saisie d’armes et de munitions au port de Port-de-Paix

Les douaniers de Port-de-Paix ont saisi 7 pistolets, des munitions et des chargeurs lors d’une fouille, ce jeudi 21 juillet 2022. <>, a inform? l’Administration g?n?rale des douanes sur son compte Twitter.

Il n’y a pas d’arrestation, a confi? une source polici?re. <>, dans une note transmise au journal par le directeur d?partemental du Nord Ouest, Bruce Myrthil.

Le 1er juillet, les douanes et la PNH avaient saisi 120 000 cartouches r?parties dans 157 caisses, trois armes de poing (deux pistolets 9 mm et un revolver cal 38 ), 30 chargeurs et 20 ?tuis de fusil Ak-47 ainsi que 3 890 dollars Us et 814 343 gourdes. Les articles saisis au port de Port-de-Paix, transport?s par le navire Miss Lili, en provenance de la Floride (USA) et chez Edy Lafrance par la douane et la Police nationale d’Ha?ti (PNH).