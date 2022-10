Nouvelle semaine de mobilisation aux Gona?ves contre le pouvoir en place

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ces mouvements de protestation, en ce d?but de semaine, ont emp?ch? la libre circulation et la paralysie des activit?s commerciales. Aux Gona?ves, les activit?s nocturnes sont quasi mortes depuis le d?but des mouvements de protestation et plusieurs personnes affirment avoir ?t? victime de braquage au centre-ville ou le blackout bat d?j? son plein.

La ville des Gona?ves a lanc? ce lundi 3 octobre une nouvelle semaine de manifestation contre le Premier ministre Ariel Henry et les membres de son gouvernement. De tr?s t?t, des protestataires ont ?rig? des barricades enflamm?es dans diverses art?res au centre-ville. Les protestataires, ayant ? leur t?te Wilfort Ferdinand dit Ti Will, ne jurent que par la d?mission d’Ariel Henry.

