Nu Look en Republique dominicaine pour la premiere fois

Pour le week-end de la Toussaint, le compas debarque en Republique dominicaine en grande pompe. En tete de peloton, Nu Look, mene par le maestro Arly Lariviere, qui va s’y produire pour la toute premiere fois le 29 octobre prochain, aux cotes de Kreyol La et de King Kino, a El Embajador, a Santo Domingo. Une initiative signee Zigizag et Venus Productions.

La fete de la Toussaint est generalement marquee en lettres rouges dans l’agenda tant des party people que dans celui des promoteurs. Quand, comme cette annee, elle donne lieu a un long week-end, bals, soirees DJ, virees a la mer seront au programme. Mais la situation sociopolitique du pays ayant bouleverse l’ordre des choses, les activites ont tout simplement demenage en terre voisine. Envie d’un bon bal ? Il va falloir faire le deplacement !

Le promoteur Zagalo n’y va pas par quatre chemins. Selon lui, il n’y a pas moyen pour un organisateur d’evenements de travailler en Haiti en raison de la situation actuelle du pays. <>, lache-t-il simplement, indexant la grande insecurite qui sevit chez nous. Comme bien d’autres avant lui, il a decide de realiser un spectacle en Republique dominicaine. Au cours des derniers mois, avec l’augmentation du nombre d’Haitiens qui se sont installes en terre voisine, les promoteurs ont commence a entrevoir un nouveau marche et se sont empresses d’ajouter une autre destination a leur liste. Les groupes musicaux et artistes Haitiens qui se produisaient a l’occasion en Republique dominicaine sont de plus en plus programmes la-bas dans le souci de satisfaire une demande qui se fait grandissante.

Le maitre a penser de Zigizag Productions leur emboite le pas et, pour son coup d’essai, il frappe fort en proposant au public Nu Look. Le groupe haitien base aux Etats-Unis n’avait encore jamais donne de prestation en Republique dominicaine en ses 21 ans d’existence. <>, precise Akinson Belizaire, dit Zagalo.

Un groupe tres demande et un long week-end. Tel est donc le combo sur lequel le promoteur mise pour reussir son coup dans ce marche nouveau, different ou certains autres ont connu bien des travers. <>, explique le promoteur, citant notamment les soirees realisees par les groupes Klass et Enposib.

Il reconnait aussi que d’autres affiches n’ont pas eu le meme succes et met cela sur le compte des strategies de promotion utilisees par les organisateurs de ces evenements. <>, insiste par ailleurs celui qui s’appuie desormais beaucoup sur les reseaux sociaux.

Dans l’optique d’attirer un plus large public en incitant certains a faire le deplacement d’Haiti, des forfaits avec hotel et acces a la grande soiree du 29 octobre ont ete prevus. <>, avance l’instigateur du <>. Des forfaits VIP sont bien entendus disponibles pour ceux qui veulent reserver une table et un buffet est prevu a l’intention de tous les participants.

Outre la soiree du 29 octobre, a l’hotel El Embajador, a Santo Domingo, avec le groupe Kreyol La et King Kino, Nu Look se produira le 30 a Santiago, puis le 31 a Boca Chica. D’autres activites avec des DJ et artistes haitiens, notamment Bedjine, K-Dilak et le groupe Kai se tiendront aussi en Republique dominicaine au cours de ce meme week-end.