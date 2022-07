O? est-il l’Adolfo Su?rez ha?tien ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alain Rouqui?, Guerres et paix en Am?rique centrale

L’avion a fait un dernier virage pour ?tre align? sur la piste d’atterrissage de l’a?roport Madrid-Barajas. Le haut-parleur interne avertit que nous allions nous poser quelques instants ? l’a?roport Adolfo Su?rez, l’immense, moderne et importante porte d’entr?e du Vieux Continent.

Les passagers ?trangers n’avaient jamais entendu parler du parrain de l’a?roport. Et pourtant ! H?ros en Espagne non en raison des faits d’armes ou de sports. Non ! Il est certes courageux, radical d?fenseur des principes du consensus et du dialogue ? une ?poque o? l’Espagne est secou?e par les terrorismes de gauche et de droite et par un franquisme moribond n?anmoins dangereux. Dans ces conditions, ce sera Adolfo Su?rez qui conduira un processus ? m?me de faire de son pays une v?ritable d?mocratie.

La t?che est immense. ? commencer par les blessures du pass? comme la guerre civile (1936-1939) avec son cort?ge de malheurs d?crits par Malraux (L’Espoir), par Hemingway (Pour qui sonne le glas), peint par Picasso (Guernica) et fix?e pour toujours dans cette c?l?bre photo de Robert Capa de la mort d’un soldat r?publicain.

Les chiffres de cette guerre civile et internationale, pr?lude ? la Deuxi?me Guerre mondiale, donnent le tournis : 600 000 combattants morts, 400 000 civils tu?s et autant d’exil?s.

S’ensuivent presque quatre d?cennies o? le pays est sous la f?rule de Franco. ? sa mort en novembre 1975, s’ouvre une nouvelle ?re o? brillera la figure d’un jeune et inconnu personnage. Choisi et prot?g? par le roi Juan Carlos, le jusqu’alors effac? et sans v?ritable avenir politique Adolfo Su?rez. ? l’?ge de 43 ans, il pr?sidera le gouvernement espagnol de 1976 ? 1981, dans un moment historique et d?licat.

Deux semaines apr?s sa nomination, Su?rez annonce la tenue d’?lections en moins d’une ann?e. Ensuite, par le biais du Pacte de Moncloa d’octobre 1977, qu’il n?gocie avec le franquisme et l’opposition, est adopt?e d’une part une r?forme politique d’o? sortira le bipartisme actuel et d’autre part un paquet de mesures ?conomiques pour affronter la crise.[2]

En 1978, il arrive ? un consensus pour une r?forme constitutionnelle approuv?e ? travers un r?f?rendum. Tout ce succ?s sur un fond d’activit?s terroristes de l’ETA et sur les signes de m?fiance des militaires et des franquistes.

L’opposition aux changements devient intenable lorsque Adolfo Su?rez fait adopter une v?ritable politique fiscale per?ue comme pr?judiciable aux int?r?ts des banquiers. Il renonce en janvier 1981. Il est de retour au Congr?s lorsque Antonio Tejero, ? la t?te de centaines de militaires, tente de s’en emparer. Se confirme encore une fois le courage et l’audace d’Adolfo Su?rez qui fait front tout seul face aux armes des envahisseurs. C’est son dernier acte. En 1991, il s’?loigne de la vie politique et meurt en mars 2014 laissant derri?re lui un pays d?mocratique, avec des institutions solides et faisant d?sormais partie de l’Union europ?enne.

Plus encore que son exemple personnel, ce qu’il faut retenir ce sont les principes et la strat?gie. Voici quelques le?ons qui peuvent ?tre utiles pour r?soudre l’impasse ha?tienne :

Il faut seulement un consensus majoritaire. Il ne faut pas chercher l’unanimit?. Il y aura toujours des protagonistes qui s’opposent ? tout. Ils devront rester sur le c?t?.

Le temps doit ?tre compt? avec minutie. Plus vite on avance, mieux on avancera. Etre press? est une qualit? majeure.

Il ne faut pas ?carter qui que ce soit des pourparlers. Le dialogue doit ?tre inclusif. N?anmoins lorsqu’une majorit? se d?gage, les perdants doivent s’incliner.

Chaque mod?le de transition est unique. Il ne faut point tendre l’oreille aux chants des sir?nes et aux exemples nationaux ou internationaux.

Adolfo Su?rez soulignait que <>.

Le fondamental est que la transition soit la plus courte possible. Il ne faut pas que la transition soit une manoeuvre pour ?carter le recours ? l’?lecteur.

Une refonte des dispositions l?gales sur les partis politiques en vue de r?duire leur nombre en laissant deux majoritaires (centre-gauche et centre-droite).

Parmi les principes et objectifs principaux inclus dans un <> sous le nom de Pacte pour les libert?s et les garanties d?mocratiques on devrait trouver ceux-ci :

L’alternance au pouvoir

Le multipartisme, financement et renforcement des partis politiques

La r?forme du syst?me et du calendrier ?lectoral

Les garanties constitutionnelles

Le respect aux libert?s publiques, dont celles d’association, d’expression et de la presse.

Le renforcement des institutions de l’?tat

La r?forme du syst?me judiciaire et carc?ral

Plan national de lutte contre la faim et la pauvret? extr?me

Le d?veloppement int?gral de la zone frontali?re

L’assistance ? la diaspora, notamment en ce qui concerne l’octroi par l’?tat de documentation l?gale aux migrants

Les r?formes ?conomiques, sp?cialement celles qui touchent le monde rural

La mise sur pied d’une protection civile moderne et ?quip?e, capable d’intervenir en cas de catastrophes naturelles

Refonte des relations avec l’international, inclus les organisations non gouvernementales, afin de faire en sorte que la coop?ration offerte ? Ha?ti soit un support ? son d?veloppement ?conomique et social avec ?quit? et justice.

L’actuel Premier ministre ha?tien pourrait-il devenir un Adolfo Su?rez de la Cara?be ? En cas de r?ponse n?gative je vous sugg?re de trouver au plus vite cet homme ou cette femme capable, ouvert (e), courageux (se) et int?gre. Il n’est pas n?cessaire qu’il (elle) soit un cacique ou une pr?tresse de la politique.

Ce qui compte, ce sont ses capacit?s d’?coute et de tri entre le bon et le mauvais grain ; la franchise du dialogue et l’urgence de ses actions. Le reste viendra.

Ainsi, finalement apr?s plus de trois d?cennies d’une travers?e du d?sert, Ha?ti pourra se rencontrer avec elle-m?me. Ses fils et filles pourront, ? leur tour, s’envoler dans les cieux du monde comme tout citoyen et toute citoyenne et peut-?tre un jour atterrir ? l’a?roport Madrid-Barajas Adolfo Su?rez.

Ricardo Seitenfus [1]

[1] Repr?sentant sp?cial de l’OEA en Ha?ti (2009-2011), auteur entre autres livres, de Les Nations unies et le chol?ra en Ha?ti : coupables mais non responsables ? et de L’?chec de l’aide internationale ? Ha?ti : dilemmes et ?garements, tous les deux publi?s par C3 ?ditions. Ces livres sont disponibles ?galement en anglais, espagnol et portugais.

[2] Moncloa est un palais madril?ne. Pour le texte du Pacte consultez: https://www.cervantesvirtual.com/obra/los-pactos-de-la-moncloa-texto-completo-del-acuerdo-economico-y-del-acuerdo-politico-madrid-8-27-octubre-1977-1047826/