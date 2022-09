<> officiellement lanc?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dix-huit jeunes r?alisateurs ont ?t? retenus pour participer ? la premi?re ?dition de <> qui vient d’?tre lanc?e officiellement ce 9 septembre. Les 18 short-films de ces jeunes cin?astes sont disponibles sur le site www.boyofilms.com jusqu’au 24 septembre qui marquera la fin du festival.

Les courts-m?trages participant au BoyoFilmFest2022 racontent des histoires inspir?es d’une douzaine de proverbes ha?tiens et leurs r?alisateurs proviennent de partout dans le pays. L’initiateur de ce festival, Samuel Dameus invite le public ? visionner tous les films sur le site du festival. <>, explique le fondateur du mouvement social FacesofHaiti. Le jury, l’on se rappelle, compos? de Carel P?dre, Karl Foster Candio, Richard Senecal, Robenson Lauvince et de Michelande Mathieu ?value ?galement les films sur la m?me p?riode en fonction de crit?res comme <>.

Le 24 septembre, le voile sera lev? sur le grand gagnant de cette premi?re ?dition de <> qui repartira avec une enveloppe de 10 000 dollars, un incitatif selon Dameus car, dit-il, le festival veut surtout mettre le projecteur sur ces jeunes cin?astes.

L’on rappelle que l’objectif principal de <> est de <>. Samuel Dameus a expliqu? que ce festival de films vise ? permettre aux Ha?tiens et ?trangers de d?couvrir ou red?couvrir le pays par le biais d’une s?rie de r?cits visuels de qualit?, sensibiliser le public ? des enjeux sociaux importants, mais aussi offrir des outils et des ressources aux jeunes cin?astes pour affiner leurs comp?tences et mieux se positionner sur le march? ha?tien.