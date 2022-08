Okap pral gen plezi !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce serait exag?r? de dire que la ville est en ?bullition. Mercredi 10 ao?t, 4 h p.m., l’?quipe de Ticket traverse des rues bien install?es dans leur routine. Pas trop de trafic. Le Capois lambda vaque paisiblement ? ses occupations. On retrouvera pourtant sur notre route bien des indices d?montrant qu’il ne s’agit pas tout ? fait d’un mercredi ordinaire. En face de l’a?roport, quelques jeunes de l’?quipe organisatrice du <> s’activent. Ils nettoient la rue, refont la peinture en pr?vision de l’arriv?e imminente des visiteurs de la diaspora et d’autres villes du pays. Un peu plus loin, du c?t? de la cath?drale, remue-m?nage. Stands en construction sur la place d’arme et ouvriers ? l’oeuvre autant sur la place d’armes que devant l’h?tel de ville. Cet espace auquel on donne un coup de neuf sera le th??tre de plusieurs activit?s au cours des jours ? venir.

En fait, on peut dire que les festivit?s entourant la patronale et la f?te de la ville ont d?marr? d?s les premiers jours du mois d’ao?t avec notamment le grand concert organis? ? l’initiative du rappeur Trouble Boy, fier fils de la cit?, le vendredi 5. D’autres activit?s de tout genre s’en sont suivies, notamment journ?es portes ouvertes, conf?rences, une soir?e dansante avec les groupes Mass Konpa et Disip et bien s?r l’inauguration du Fort Saint-Joseph. Et cela ne fera qu’augmenter en intensit? dans les jours ? venir avec, entre autres, la finale du concours Miss Ha?ti pr?vue pour le 12 ; Le Getaway, escapade festive sur l’?le-?-rat le 13, le grand retour du <> au Cap-Ha?tien, toujours le 13 ; et le concert de la Notre Dame avec Tropicana le 13. La c?l?bration atteindra bien entendu son apog?e le 15, jour m?me de la f?te, avec au programme, messe, brunch, remise de prix, animation DJ, gala… D’autres activit?s comme le lancement du Festi Graffiti le 16 ou encore le lancement de <> viendront compl?ter et cl?turer cette saison de f?te.

Avec un planning aussi charg?, la ville du Cap-Ha?tien qui d?j? avec ses attractions touristiques est tr?s bien plac?e sur la liste des meilleures destinations du pays met d?finitivement tout de son c?t? pour attirer ceux qui d?cident de fuir la capitale le temps d’une semaine et ceux qui refusent tout simplement d’y mettre les pieds. D?j?, sur le boulevard, la musique a pris ses droits dans la soir?e du mercredi. Bars et vendeurs de rue se discutent l’attention de ces jeunes et moins jeunes d?termin?s ? boire la coupe du plaisir jusqu’? la lie. Et, une chose est s?re, pral gen plezi !