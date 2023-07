“On attend le Honduras, c’est une finale et on peut la gagner”, déclare l’entraîneur de l’équipe haïtienne

​

“On attend le Honduras, c’est une finale et on peut la gagner”, déclare le sélectionneur de l’équipe haïtienne de football.

L’équipe nationale masculine haïtienne a perdu jeudi contre le Mexique (3-1) lors de la deuxième journée des matchs de groupe de la Gold Cup. Lors d’une conférence d’après match, le sélectionneur Gabriel Pellegrino Calderon a félicité ses joueurs, tout en respectant le niveau de l’équipe adverse. Pour la dernière rencontre du groupe, l’entraîneur des grenadiers pense que c’est une finale et que son équipe peut remporter la victoire pour valider son billet pour les quarts de finale.

“En tout cas ce que je peux dire: Je suis très fière de l’équipe, on est quand même dans un bon moment, on a fait un bon travail, on attend le Honduras, c’est une finale et on peut la gagner. Je suis convaincu”, a-t-il déclaré fermement.

Dans son analyse du match perdu contre le Mexique, le sélectionneur estime que l’adversaire était le favori mais pense que son équipe a fait un très bon match face à la sélection nord-américaine. “Je peux mettre en valeur l’effort qu’a fait les joueurs parce que franchement c’était pas facile du tout de jouer contre une équipe comme le Mexique.”

Gabriel Pellegrino Calderon croit que le but encaissé de très tôt par Haïti a changé la tactique du jeu obligeant le pays à attaquer, ce qui a créé plus d’espaces aux mexicains. “Il ont eu deux trois contre-attaques et ont marqué les autres buts”, a-t-il expliqué.

L’équipe nord-américaine a battu la sélection nationale masculine haïtienne 3-1 avec des buts marqués par Henry Martin, Santiago Giménez et un but csc du grenadier Ricardo Adé. Danley Jean-Jacques a réduit le score pour l’équipe nationale haïtienne.

Le Mexique est leader de son groupe avec six points suivi d’Haïti qui compte trois points. Le Honduras et le Qatar comptent un point. Haïti jouera le 2 juillet à 9 heures du soir son dernier match de groupe contre le Honduras. Une victoire est impérative pour l’équipe haïtienne.

