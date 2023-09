ONU: Joe Biden lance un appel pressent au conseil de sécurité pour autoriser la mission de soutien à la sécurité en Haïti

​

​

ONU: Joe Biden demande au conseil de sécurité d’autoriser une mission de soutien à la sécurité dans le pays et remercie le président du Kenya d’avoir accepté de la diriger.

Le président américain Joe Biden a prononcé comme attendu son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies à l’occasion de sa 78e session. Il était inscrit en deuxième dans l’ordre des intervention après le Brésil.

Devant tous les chefs d’Etats présents et diplomates présents dont la délégation composée du premier ministre Ariel Henry, des ministres, Ricard Pierre et Jean Victor Généus, du secrétaire général du conseil des ministres Richard Alix, Laurent ST Cyr, membre du HCT et l’ambassadeur d’Haïti à l’ONU, Antonio Rodrigue, il a évoqué la crise haïtienne en faisant écho de la demande du gouvernement de Ariel Henry formulée depuis le mois d’octobre dernier en faveur du déploiement d’une force multinationale capable de faire face aux gangs armés.

«Je demande au Conseil de sécurité d’autoriser cette mission maintenant, le peuple Haïtien ne peut pas attendre beaucoup plus longtemps», a dit le président du plus puissant pays sur terre. Il a également remercier le président du Kenya, William Ruto pour sa volonté de servir de pays qui doit diriger cette mission d’appui à la sécurité de l’ONU.

M. Biden a également évoqué le fait que les Communautés des Caraïbes (CARICOM) ont facilité un dialogue entre les acteurs politiques et de la société haïtienne. Des pourparlers qui peinent à se tenir ce qui démontre que l’issue à la crise n’est pas sur le point d’arriver.

Avant de citer Haiti comme exemple, le président Biden évoquait l’idée que les Nations Unies doivent continuer à préserver la paix, à prévenir les conflits et à alléger les souffrances humaines. «Nous nous engageons, a-t-il dit à ce que les Nations Unies prennent l’initiative de nouvelles voies et recherchent de nouvelles percées dans les domaines les plus difficiles.

