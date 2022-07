ONU: La Chine en leader sur le dossier Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Chine a demand? au Conseil de s?curit? de l’ONU de d?cider d’un embargo sur les armes l?g?res pour Ha?ti, de sanctions individuelles contre les chefs de gangs et m?me d’appuyer l’envoi d’une force de police r?gionale dans ce pays gangren? par la violence, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques.

Ces mesures s’inscriraient dans le cadre du renouvellement de la mission politique de l’ONU expirant vendredi soir. Les deux pays responsables du dossier au Conseil de s?curit?, les Etats-Unis et le Mexique, n’avaient pas pr?vu d’aller aussi loin dans leur projet initial de r?solution et des n?gociations ardues se poursuivaient jeudi sur le sujet, selon les m?mes sources.

Les sanctions individuelles incluraient des interdictions de voyager et des gels d’avoirs, selon un projet de texte obtenu par l’AFP mais qui n’est pas encore d?finitif.

Aucun commentaire n’a pu ?tre obtenu dans l’imm?diat aupr?s des Etats-Unis et du Mexique.

Un vote, initialement pr?vu mercredi, est esp?r? vendredi mais l’heure reste incertaine.

Sur le dossier ha?tien, P?kin est devenu un acteur cl? ces derni?res ann?es ? l’ONU, notamment, assurent des diplomates, en raison de la reconnaissance de Ta?wan par Port-au-Prince.

Par le pass?, P?kin, en rompant tout lien avec Ta?wan, s’est montr? virulent dans les r?unions pour d?noncer un pays qui s’enfonce dans la crise politique et ?conomique, en d?pit des multiples aides internationales et de l’engagement de l’ONU via de multiples op?rations de paix men?es par des Casques bleus.

Il faut lutter contre le trafic des armes en Ha?ti, pousser les autorit?s politiques ? sortir de leur l?thargie et menacer de sanctions judiciaires ceux qui sont responsables des violences, a indiqu? ? l’AFP une source diplomatique chinoise sous le couvert de l’anonymat.

Police r?gionale

Le projet de texte pr?voit une reconduction jusqu’au 15 octobre 2023 de la mission politique appel?e Binuh, cr??e en octobre 2019. Il exige des parties ha?tiennes un accord urgent, dans les six mois ou avant, pour d?finir le cadre d’un nouveau processus politique menant ? des ?lections pr?sidentielle et l?gislatives.

L’embargo sur les armes l?g?res concernerait aussi les munitions et viserait ? mettre un coup d’arr?t aux trafics et aux enl?vements contre ran?on, devenus monnaie courante en Ha?ti.

La r?solution exigerait par ailleurs un arr?t imm?diat des violences et des activit?s criminelles, la fin des blocages des routes et de l’occupation de b?timents publics.

P?kin r?clame aussi que le texte demande au secr?taire g?n?ral de l’ONU d’engager des consultations avec des pays de la r?gion et des organisations r?gionales pour soutenir la police ha?tienne et pr?voir le d?ploiement d’une force de police multinationale pour ramener la paix dans le pays et prot?ger les droits humains.

Au moins 89 personnes ont ?t? tu?es en une semaine dans des affrontements entre gangs ? Port-au-Prince, capitale d’Ha?ti o? les prix s’envolent et les carences de carburant s’aggravent toujours davantage, mena?ant l’aide humanitaire pourtant cruciale pour les habitants.

Depuis plus de deux ans, les gangs multiplient les rapts crapuleux dans la ville, s?questrant des personnes de toute origine socio-?conomique et de toute nationalit?.

