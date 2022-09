ONU : Les Etats-Unis veulent sanctionner les chefs de gangs et leurs appuis

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s 13 ans, la derni?re mission de paix de l’ONU a pris fin en Ha?ti en 2017 lorsque le Conseil de s?curit? de l’ONU, pouss? par les ?tats-Unis et d’autres pays, a finalement retir? ses op?rations militaires et de maintien de la paix en Ha?ti.

“La r?solution cr?era un cadre des Nations Unies pour imposer des sanctions aux chefs de gangs et ? ceux qui soutiennent, facilitent et financent leurs activit?s”, a-t-il ajout?. “Ces sanctions viseraient leurs ressources financi?res et leur capacit? ? voyager”.

Le secr?taire d’?tat adjoint aux affaires de l’h?misph?re occidental, Brian A. Nichols, a d?clar? dans une interview au Miami Herald que les chefs de gangs qui alimentent la pire crise s?curitaire que conna?t Ha?ti depuis des d?cennies “sont dans la ligne de mire, et leurs actions visant ? d?stabiliser Ha?ti seront sanctionn?es par des interdictions de d?placements internationaux et des sanctions financi?res”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.