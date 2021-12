OPC : remise des prix aux 3 laureats de la 5e edition du concours sur les droits humains

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les laureats des trois categories du concours des droits humains organise par l’OPC ont ete devoiles. Il s’agit de Michelot Exavier de la categorie de la presse, Lena Guslande de la categorie des etudiants et Charles Djenie Wanessa de la categorie des ecoliers. Sur un total de 335 participants, 13 candidats ont ete recompenses par l’OPC pour leur travail.

Les 335 candidats ont concouru sur des sujets proposes par l’OPC lies a la realite actuelle tels que <> […]

Le Protecteur du citoyen, Renan Hedouville a felicite tous les candidats qui ont participe a ce concours en depit des vicissitudes de la vie. Me Renan Hedouville met la pression sur les laureats qui sont devenus de jeunes protecteurs apres avoir decroche ce prix. A entendre le protecteur Hedouville, ces derniers ont l’obligation de combattre, de denoncer les violations de droits humains et de s’engager dans le combat pour le respect des droits humains.

Me Hedouville a dresse une liste d’exactions devenues normales aujourd’hui en Haiti, dont, le viol, la corruption, l’atteinte a la dignite humaine, l’intolerance, la mauvaise gouvernance et le kidnapping qui, selon lui, constituent les maux qui rongent la societe haitienne et des defis en matiere des droits de l’homme.

<>, a affirme plus loin le protecteur du citoyen.

Me Renan Hedouville en a profite pour tirer la sonnette d’alarme face a la recrudescence du phenomene de kidnapping. Il enjoint par ailleurs les autorites etatiques de decreter l’etat d’urgence contre ce fleau qui s’apparente, a-t-il ajoute, a une forme de pandemie mille fois plus dangereuse que la Covid-19. <>, a appele Me Hedouville, disant attendre ce cadeau de la part des autorites gouvernementales, de la justice, de la part de la police qui ont pour devoir de respecter, de mettre en oeuvre les droits humains.

Michelot Exavier, l’un des laureats de la 5e edition, n’a pas cache son bonheur de recevoir ce prix qui revet pour lui une grande importance. <>, s’est-il engage. Il veut apporter sa pierre afin que cette pratique soit deracinee dans notre societe.

En marge de cette ceremonie qui s’est deroulee en presence du representant du bureau du Haut-Commissariat des droits de l’homme, Arnaud Royer, du doyen du Tribunal de premiere instance, Bernard Saint-Vil, l’OPC a honore quatre personnalites de differentes couches sociales dont l’agent interimaire de Delmas, Wilson Jeudy, le professeur James Boyard, le P.DG de la radio Tele Guinen, Lucien Borges, et la journaliste senior de la radio Metropole, Kettely Jean-Poix.

Le concours organise par l’Office de la protection du citoyen (OPC) est aussi soutenu par LUMOS, le HCR et le Rotary Club.