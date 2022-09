Op?ration de pillage ? L?og?ne, le bureau de la DGI incendi?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Par ailleurs, lors de sc?nes d’affrontements avec la Police qui a tent? de prot?ger les b?timents cibl?s, au moins trois membres de la population civile sont sortis bless?s par balle. Le commissaire de Police, visiblement ? bout de munition, a d? prendre ses jambes ? son cou, pour ?chapper ? la foule en fureur qui le poursuivait ? coups de pierre. Jusqu’au commissariat, des bouteilles et des pierres ont ?t? lanc?s en direction des agents de police. Ces derniers ont d? abdiquer et laisser la foule continuer les actes de pillage.

Les manifestations pour dire non ? la mont?e des prix de l’essence font place ? de vastes op?rations de pillage dans les rues de L?og?ne, ce vendredi 16 septembre. Le bureau de la Direction g?n?rale des imp?ts (DGI) a ?t? envahi par les protestataires qui emportent du mat?riel, dont des meubles et des batteries. En face, la g?n?ratrice de la succursale de la UNIBANK est aussi pass?e sous les flammes. D’autres entreprises priv?es, dont un supermarch?, ont ?t? pill?es par des individus au visage couvert, en d?but d’apr?s-midi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.