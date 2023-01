Op?ration polici?re ? Thomassin: quatre pr?sum?s bandits tu?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gang arm? dirig? par Carlo Petit-Homme dit Ti Makak op?re depuis plusieurs mois ? Grenier, Fessard, Laboule, Thomassin, etc. Des assassinats spectaculaires, des vols ? mains arm?s, des enl?vements sont r?guli?rement enregistr?s dans ces zones. Le 6 d?cembre 2022, plusieurs cas d’enl?vements ont ?t? r?pertori?s dont un qui concernait 3 membres d’une m?me famille et un autre qui concernait un minibus rempli de passagers.

Une vive tension a r?gn? mardi 3 janvier 2023 ? Thomassin, quartier de P?tion-Ville. Des tirs nourris y ont ?t? entendus durant tout l’apr?s-midi et en d?but de soir?e. A l’origine, un affrontement arm? entre des agents de la PNH et des membres du gang dirig? par Carlo Petit-Homme dit Ti Makak. Ce mercredi, la PNH a communiqu? ? la presse le bilan de cette op?ration. Pas moins de quatre pr?sum?s bandits ont ?t? tu?s selon les donn?es fournies par l’institution polici?re.

