Organiser la critique sociale

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des ?lections viendront un jour, qui seront dignes de ce nom, expression de la volont? d’une majorit?. On peut craindre que les forces progressistes ne soient pas pr?tes pour les gagner. Mais, m’objectera-t-on, les ?lections ne sont pas une panac?e, et trop souvent dans l’histoire des peuples on a vu des majorit?s ?lire des forcen?s, des d?magogues, des racistes et des misogynes, des pitres et des bambins, des incultes et des criminels…

Ce n’est pas faux. Mais mon inqui?tude ne porte pas uniquement sur le r?sultat des ?lections ? venir. Elle porte sur le fait que les forces progressistes de ce pays ne parlent pas d’une seule voix sur les probl?mes sociaux et soci?taux et ne parviennent pas ainsi ? imposer un discours face ? l’arrogance du conservatisme, du r?actionnaire. Pour gagner une guerre, il faut la livrer. Et c’est bien d’une guerre qu’il s’agit. La r?action, elle, n’h?site pas. Dans ce m?morandum pour commandeur n?o-lib?ral qu’elle propose comme constitution, elle glisse <>. Elle a ses agents qui vont sur les routes et dans les salons faire l’apologie du duvali?risme. Elle a ses agents qui vont dans les ?coles, les temples, les assembl?es de jeunes donner la bonne parole de l’in?galit? entre les sexes, diaboliser certaines orientations sexuelles, justifier la r?pression des libert?s individuelles. Elle a ses agents qui d?valorisent l’individu ? cause de son origine, qui tiennent un discours anti-peuple : il parle mal (entendez : il parle mal fran?ais) et pourquoi pas : il sent mauvais ?), il n’a pas de culture (comme si tel d?linquant juv?nile, sp?cialiste de l’?chec scolaire en avait !). La r?action ne ch?me pas. Elle a ses ?conomistes, ses pasteurs, ses ?ducateurs, qui pr?tendent parler au nom du savoir et du sacr?. Elle a ses bavards qui p?rorent dans les salons, propagande pour esprits faibles, en se r?clamant du pragmatisme et du soi-disant sens commun.

La t?che des id?ologues de la r?action est facile : elle consiste ? reproduire, perp?tuer. Celle des institutions et individus porteurs d’id?es progressistes est plus difficile. Il s’agit de convaincre, d’argumenter autrement et de d?montrer que ces id?es qu’on porte produiront plus de bien-?tre collectif.

D’o? la n?cessit? de rassembler ces voix. De tenir le discours critique assez haut et partout au point que personne ne puisse pr?tendre ne pas l’avoir entendu. Ce n’est pas que sur la n?cessit? de transformer l’Etat afin qu’il soit au service de l’?quit? que nous devons intervenir. Mais aussi sur mille et une petites choses : rappeler ce que fut la dictature dans sa violence quotidienne ; renvoyer ? leur ignorance ceux qui regardent encore de haut le cr?ole et la culture populaire ; affronter ouvertement les pr?jug?s sur les orientations sexuelles ; d?noncer toutes les pratiques d’exclusion dans tous les lieux et tous les domaines ; d?noncer toutes les manifestations de l’in?galit? sociale et de tous les discours qui les encouragent.

C’est un ?tat de veille dont la permanence ne doit pas souffrir de rat? qu’il faut aux progressistes. Imaginez ce que ferait la cr?ation de comit?s anti-discrimination dans les espaces d’enseignement. Imaginez ce que ferait la cr?ation et le travail d’une instance de connexion entre m?decine traditionnelle et m?decine savante. Imaginez ce que ferait la diffusion. Imaginez l’effet de discours progressites port?s massivement dans la presse et sur les r?seaux sociaux.

L’une des grandes erreurs des progressistes dans les premi?res ann?es de l’apr?s-Duvalier a ?t? de ne parler que politique ou de parler plus politique que probl?mes sociaux. Nous avons vu comment ceux qui ne parlent que politique peuvent se r?v?ler conservateurs et r?actionnaires d?s qu’ils ont une once de pouvoir. Nous savons qu’on ne rassemblera une vraie majorit? pour un changement historique que si elle voit qu’il s’est constitu? un large front porteur d’une critique sociale radicale et de propositions concr?tes.