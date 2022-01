Orientation professionnelle, le Rotary club de P?tion-Ville se met au service des jeunes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plusieurs centaines d’?l?ves en terminale ont pris part ? la 17e ?dition de la foire d’orientation professionnelle organis?e par le Rotary club de P?tion-Ville. L’?v?nement, qui a r?uni des jeunes participants issus de la r?gion m?tropolitaine, a eu lieu dans les locaux du coll?ge Saint-Louis de Bourdon. L’activit? a ?t? r?alis?e les 22 et 23 janvier 2022. Des animateurs, des directeurs de conscience, des professionnels d’horizons divers ont conseill? les jeunes sur leurs choix de carri?re. Des responsables d’universit?s ?taient ?galement pr?sents pour promouvoir leurs institutions aupr?s des jeunes.

Au cours de la premi?re journ?e, les jeunes ont eu droit ? des expos?s en s?ance pl?ni?re. Marie Ghislaine Adrien intervenait sur ”l’?thique professionnelle”, Jacky Lumarque sur ”n?gociation et gestion de conflits”, Claude Pr?petit sur les risques sismiques, Carel P?dre sur les ”r?seaux sociaux” et Frantz Duval sur ”entrepreneuriat et ?v?nementiel culturel”. Y ?taient ?galement pr?vu pour la deuxi?me journ?e les interventions des ambassades de la Turquie, de Ta?wan et l’intervention Djimy Saintil du programme HELP. Des ateliers ont ?t? anim?s sur la communication et le marketing, les sciences comptables, la biologie, le g?nie civil, la gestion et l’administration, la massoth?rapie, l’art culinaire, le graphisme, etc.

Dans sa pr?sentation, Carel P?dre a mis en avant les avantages et les inconv?nients des r?seaux sociaux et de l’internet. Comme inconv?nient, il a indiqu? que les utilisateurs s’exposent au harc?lement, ? la d?pendance et ? la violation de leur vie priv?e. Comme avantages, il a soulign? entre autres que l’internet nous rapproche du monde, permet une communication plus facile et plus rapide, cr?e des opportunit?s d’emplois…

Pour sa part, Frantz Duval, qui a longtemps dirig? la section Cr?ation et interactivit? au sein du Nouvelliste, a th?oris? sur la notion d’?v?nement. Selon le r?dacteur en chef du journal Le Nouvelliste, un ?v?nement requiert une philosophie, une id?e, des r?flexions, une originalit? et des moyens pour sa mat?rialisation. Pour r?aliser un ?v?nement, a-t-il poursuivi, il faut les moyens, une date, un local et un public. Toutefois, a-t-il nuanc?, un ?v?nement devient un ?v?nement quand il devient m?morable par sa r?ussite.

Selon le pr?sident de Rotary Club de P?tion-Ville, Jacques N?rette, cette initiative, qui en est ? sa 17e ?dition, vise ? aider les jeunes ? mieux s’orienter une fois le bac en poche. <>, a-t-il expliqu?.

En plus des s?ances pl?ni?res, les participants ont pris part ? des ateliers professionnels. Ces s?ances ont ?t? anim?es par des professionnels. Ces derniers ont r?alis? des expos?s sur les diff?rentes professions. Selon Jacques N?rette, les expos?s portent sur des m?tiers exerc?s par les membres du club, des m?tiers tr?s demand?s sur le march? du travail et des m?tiers qui offrent des perspectives sur l’avenir.

Les jeunes ont exprim? leur satisfaction d’avoir pris part ? cette s?ance d’orientation. Cerfora Isda-Elie Pierre Louis a trouv? les ?changes int?ressants. <>, a-t-elle d?clar?, avouant sa passion pour le journalisme.