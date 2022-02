Orion Jean, l’enfant de l’annee de Time Magazine

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il y a de quoi etre fier de ce petit garcon de onze ans qui s’est demarque parmi plus de 5000 enfants nomines pour ce prix. Son exploit : collecter et distribuer plus de 100 000 plats a des personnes dans le besoin et recolter plus de 500 000 livres au benefice des enfants qui, autrement, n’en auraient pas eu acces. Cet eleve de Alma Martinez Intermediate School de Mansfield, au Texas a lance plusieurs campagnes pour venir en aide aux plus vulnerables aux Etats-Unis, dont la <> depuis novembre 2020. Son premier projet, en pleine pandemie, a d’ailleurs permis de collecter plus de 600 jouets pour des enfants malades hospitalises.

En effet, alors que la pandemie a debute, Orion se sent tout de suite interpelle par tout ce qui se passe autour de lui. Chomage, insecurite alimentaire, precarite, et tous ces problemes auxquels des familles entieres ont ete confrontees. <>, confie ce jeune activiste.

Comme beaucoup d’enfant de son age, Orion adore lire, regarder la tele, jouer aux jeux video avec son frere. Cependant, ce petit garcon qui transpire d’intelligence et de bonte se preoccupe aussi du sort des autres. Il se voit d’ailleurs comme un <> et croit en la necessite de s’engager aux cotes des plus faibles et d’agir pour un monde meilleur. <>, a confie Orion Jean dans une entrevue avec l’actrice, realisatrice et ambassadrice de bonne volonte Angelina Jolie qui est aussi chroniqueuse pour le Time.

Pour le PDG et redacteur en chef de Time, <>

Par ailleurs, Orion Jean ne se limite pas seulement a ces initiatives humanitaires. Il est aussi auteur de <>. <>, avance Orion Jean qui espere que son travail servira de guide a d’autres enfants qui veulent faire la difference dans leur societe et leur communaute et inspirer les gens en general a agir. Comme il le dit si bien <>

Notons que Orion Jean fera la couverture du Time du 28 fevrier au 7 mars et recevra sa distinction lors d’une emission speciale. Outre de l’argent, il sera aussi reporter pour Time for Kids avec un acces exclusif a un evenement Nickelodeon.