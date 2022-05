Osny Zidor : quelle trag?die!

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pris entre deux obligations ce samedi sanglant, je n’ai pas vu passer la nouvelle. Mon t?l?phone ?tait ferm?, l’espace d’un apr?s-midi.



J’aurais pr?f?r? ne pas l’avoir ouvert, si cela pouvait changer le cours des choses.

On s’est rencontr? au d?tour d’une r?union en petit comit? lors de la campagne ?lectorale du vice-doyen sortant de la Facult? de m?decine de l’Universit? d’?tat d’?tat, le Dr Jude Milc?.

Il est ?tonnant qu’une femme comme elle s’implique autant dans la gouvernance d’un espace qu’elle fr?quente. On te disait <>, moi je te savais brillante.

Tes interventions ce jour-l? sur ce qu’il fallait am?liorer et l’offre acad?mique d?sir?e par des centaines d’?tudiants t?moignent d’une tendresse que Simone Weil aurait qualifi?e de poignante. L’amour d’une chose belle, pr?cieuse, fragile et p?rissable. Comme toi, en effet. Mais tu ne le savais pas encore.

Tes prises de parole, d’une voix aigu?, r?sonnent encore dans cette petite salle de chez Lamy. Elles traduisent ton int?r?t pour un espace acad?mique. Apr?s y avoir acc?d?, tu l’as observ?, p?n?tr?, compris et m?me domin?. Tout le monde t’?coutait avec l’admiration sculpt?e sur le visage Osny.

En g?n?ral, les jeunes filles comme toi viennent ? la Facult? de m?decine pour voler sous le radar, ne pas se faire rep?rer… faire son temps, et sortir, comme l’aurait ?crit si bien Paul Scheuring. Toi, tu as vu les choses autrement, tu t’es impliqu?e dans la vie de la facult?, tu t’es int?ress?e ? son avenir jusqu’? devenir une figure remarquable dans la derni?re campagne ?lectorale.



Tu es anim?e par cette fibre progressiste qui pousse ? dire non quand la force des choses impose une r?alit? ? laquelle tes convictions refusent d’adh?rer.

L’oeuvre inachev?e de ta vie si belle et si courte t’emp?chera peut-?tre de t’asseoir ? la m?me table que Jeanne Philippe, Yvonne Sylvain et des centaines d’autres femmes qui t’ont devanc?e. Peut-?tre que tu seras dans 10 ans un souvenir aussi lointain que le lieu o? l’on t’a enterr?e. Rien n’est certain quand on y est plus.



En revanche, tu resteras ? jamais le symbole de ces filles qui venant de loin, l’?ducation comme boussole et la conscience sociale chevill?e au corps, arrivent ? marquer le temps de leur court passage tel un m?t?ore.

Ce maudit projectile qui a mis fin ? ta vie, la col?re des tiens, et le m?pris des autorit?s r?sument parfaitement ce vieux proverbe chinois : <>

Osny, une semaine apr?s ton d?part, le Dr Jude Milc?, son fr?re Euph?le Milc?, ton ami Dave Bastien et moi nous nous sommes r?unis pour faire le point sur le mois d’avril et la d?sillusion ?lectorale, on a parl? de toi. On n’a malheureusement pas pu aller au-del? d’une exclamation. Quelle trag?die !