Oswald a 10 ans !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deux albums studio, <> et <> en 10 ans, le chanteur assure qu’il en a beaucoup appris au fil des ans. <>, poursuit le chanteur qui a d?j? collabor? avec des artistes connus de l’industrie musicale ha?tienne. Tels que : Mickael Guirand, Roody Roodboy, Rutshelle Guillaume, J-Perry et Baky.

M?me avant ses d?buts en musique en 2012, pour Oswald, il a toujours ?t? question du quatri?me art. C’est son moyen d’?chappement. Son ailleurs ? lui. Et 10 ans apr?s avoir lanc? cette carri?re professionnelle, cette relation entre la voix de <> et sa passion de tous les jours, n’a pas chang?. D’ailleurs, s’il avait encore ? choisir la musique, il le ferait encore.

