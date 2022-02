<> ou la naissance d’un classique du Rap kreyol

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Absent sur la scene rap depuis plusieurs annees, le rappeur haitien K-Lib Mapou signe son grand retour avec un troisieme album qui s’annonce comme un grand classique du Rap kreyol. <>, cet opus de 18 tracks confirme que l’ancien rappeur de Mystik 703 se retrouve dans un niveau accessible a tres peu de rappeurs haitiens, toutes generations confondues.

Avec un flow accrocheur et ravageur, des lyrics percutants, des rimes impeccables, <> est le genre d’album que les malades de hip-hop ecoutent sans <>. C’est egalement un opus capable de seduire meme ceux qui n’aiment pas le rap. K-Lib Mapou, sans s’eloigner de l’authenticite de son rap, propose a travers son nouvel album un prestigieux melange de sonorites et de rythmiques qui ne laissent aucune excuse pour ne pas ecouter les titres de ce projet.

Infatigable adepte du Conscious Hip Hop, K-Lib propose neanmoins sur <> plusieurs sous-genres du rap, notamment du Drill qu’il ramene a un registre plus responsable. L’album offre egalement a ecouter plusieurs sample et des musiques au souffle reggae notamment.

L’album s’ouvre sur un tete-a-tete (Tet a tet) entre l’artiste et des fans et journalistes ou il expose les raisons de son retour et rappelle le sens de son engagement de <>. Ensuite, le rappeur nous justifie, en toute sincerite, (ak tout senserite m >>, le projet <> avant de faire la radiographie de la derniere decennie en une chanson (Eske w te konnen ?). Une mine de punchlines dechirants.

Dans <>, le rappeur donne un lieu de repos eternel a la memoire de nombreuses personnes assassinees au cours des dix dernieres annees en accouplant ses flows et ceux de Mawon Ann Di Ezli avec la melodie bouleversante de la voix de Vanessa Jeudi.

Sur <>, K-Lib n’est pas loin de l’egotrip, mais toujours fidele a son flow, avant de se retrouver sur une collabo avec Eddy Francois dans <>, une chanson qui parle de l’immigration et de l’injustice sociale notamment. Digne tentative d’immortaliser la realite de pleins de compatriotes, mais surtout de jeunes Haitiens.

Avec Nehemie Bastien, perle d’une magnificence inouie du milieu artistique et culturel haitien, K-Lib Mapou raconte dans <> l’histoire de ceux qui resistent et qui forgent une raison d’esperer malgre les deboires. Et s’ensuit <>. Ici K-Lib, arborant un costume un peu puriste, fait l’eloge du <> en terrassant au passage ceux <>. S’ensuivent <> et le sample <> avec notamment la voix de Manno Charlemagne. <> ne nous eloigne pas du theme de la migration. Toutefois, ici, le rappeur incarne sur un ton ironique deux personnages, un immigrant haitien et un Haitien vivant au pays, qu’il fait dialoguer.

Sur une melodie edulcoree, <>, une collabo avec Wid, est le genre de chanson que les fans de love music vont ecouter en boucle. Puis viennent <> et <>. N’est-ce pas qu’on retrouve les meilleures punchlines de l’album sur cette musique ? Avant de fermer l’album avec <> et <>, deux morceaux sortis lors du mouvement #PetroKaribeChallenge, K-Lib s’amuse sur un instru lourd tout en remerciant ses fans.

A travers ces 17 titres, l’album <> aborde trois thematiques majeures : les assassinats enregistres dans la derniere decennie, la corruption et la migration massive des Haitiens vers d’autres contrees a la recherche d’une vie meilleure. L’album rassemble autour d’un projet militant un plethore d’artistes subversifs comme Vanessa Jeudi, Mawon, Eddy Francois ou encore Ouragan et Trajik. On y retrouve egalement Ludas, Shelo Pleb, Nehemie Bastien, Wesli, Wid et Abodah Da Godman.

L’album <> est une contribution a l’histoire, un travail de memoire. Apres <> et <>, les deux premiers albums du rappeur, <> est un rappel sur l’essence de la musique Rap et du role qu’elle peut jouer en donnant une tribune aux revendications populaires. C’est un album qui restera dans les annales.