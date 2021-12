On a beau dit, on a beau fait. Le pays n’est pas encore prêt pour la démocratie libérale de type occidental, un régime semi-présidentiel semi-parlementaire fonctionnel, clament les plus sceptiques d’entre nous. Appauvri et inégalitaire on ne peut plus, le pays n’est pas encore prêt pour le règne de l’alternance démocratique apaisée, basée sur le respect de la Constitution et la recherche constante du dialogue consensuel. C’est ce qui explique, une fois de plus, la transition post-…