Ouverture de Dev Expo, le rendez-vous annuel des developpeurs technologiques

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les developpeurs, fondateurs de Startups Tech, investisseurs et passionnes de technologie en Haiti ont rendez-vous le 11 decembre 2021 au Karibe Convention Center pour prendre part au Dev Expo, une initiative inspiree de Facebook Developer Circle Port-au-Prince et de Banj organisee specifiquement pour et autour des developpeurs haitiens. Au menu : une conference communautaire et exposition sur des sujets pertinents et innovants autour du monde de la technologie, ainsi que des activites propres a booster la creativite et l’autonomie des developpeurs haitiens.

<>, annoncent les organisateurs de cet evenement.

<>, ont-ils poursuivi precisant que Dev Expo est creee dans un souci de mettre les projecteurs sur les developpeurs haitiens et les inciter a accroitre la qualite de leur travail.

La technologie et la telecommunication sont des secteurs en plein essor, avec plus 25.5 millions de developpeurs a travers le monde, l’economie digitale represente 30% de la croissance de l’economie mondiale.

Dev Expo se veut un espace qui offre aux creatifs haitiens confirmes et reconnus la possibilite de former une nouvelle generation de developpeurs, accompagner ceux deja dans le secteur dans l’accomplissement de leur objectif et permettre a l’ensemble de ces developpeurs de se sentir plus confiants a trouver de nouvelles opportunites d’affaires sur le marche local et international.