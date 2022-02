Ouverture d’une Annexe de L’Academie Haitienne de Tennis de Table

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Travaillant sous l’egide de l’Association haitienne de tennis de table (AHTT), l’Academie haitienne de tennis de table (ACHATT), de concert avec des institutions internationales, de la Commission des Sports de Jean-Rabel, et avec les contributions concretes de tous les interesses, entend faire de ce projet un succes sans precedent sur le plan national. Jeunes (filles ou garcons) et vieux (dames ou Messieurs) sont invites a prendre part a cette aventure pongiste.

Tout le monde sera encadre et accompagne pour avoir une experience unique et inoubliable. Vraiment, cet espace de predilection est destine a ceux qui ont le reve ou la volonte de transformer une curiosite ou une passion sportive en une realite benefique tant sur le point de sante que mentale. Les equipements de jeu sont en place. Tels que : Les cadres et les entraineurs de l’Academie haitienne de tennis de table (ACHATT), sont motives, et prets a accueillir tous les interesses. Encore une fois, venez en foule, venez participer, venez <> dans un cadre convivial !!! Tables, robots, raquettes et balles.



Pour de plus amples informations, contactez : Frantz Shubert Fils-Aime : Directeur de l’Academie haitienne de tennis de table (ACHATT) (Tel: 3658.9861), Michel Alberto : Directeur administratif (Tel: 3774.8538), Mozart Francois : Directeur technique national (AHTT) et Raphael AZAR: Moniteur de Sport