Pa Parada di Flambeu ta cera ruta 6:30 pm y Polis lo tin control

JESTAD (AAN): Awe Diasabra 7 di januari 2023, Aruba lo presencia su prome parada di Carnaval 69. Esaki nifica tambe cu departamento di trafico y planologia conhuntamente cu DOW lo cera e ruta di Parada di Flambeu.

E ruta no a cambia. Parada di flambeu ta cuminsa na ex-Kooyman ariba Avenida

Milio Croes y ta termina na ex -DOW na Paardenbaaistraat.

E camindanan cu lo wordo cera pa trafico y pa seguridad di tur persona ta lo siguiente: Ta cuminsa cera for di Altura di Aruba Entertainment Center ariba Avenida Milio Croes direccion retonde Banco di Caribe, despues ta sigui riba Vondellan direccion retonde Las Americas, pa despues bay direccion pabou riba L.G. Smith Blvd te cu retonde de Wendy’s.

Diasabra despues di 4 or atardi por pone stoel, banki. NO prome! y manera parada caba mester ruim op y bay cu tur bos bek.

Tene bon cuenta cu lo tin persona di Polis y DOW riba caminda publico!

Riba e mesun dia aki for di trempan Cuerpo Policial Aruba lo controla full e ruta di Parada di Flambeu. Lo percura pa orden publico y tambe tur obheto of auto mal para riba caminda of cu ta blokia e crusadanan lo wordo confisca.

E autonan cu wordo getakeld, doño di e auto mester bay warda di Oranjestad pa asina paga e gasto di takelwagen y administrativo. Por swipe solamente na Warda di Polis, NO ta tuma placa cash.

Despues di parada no lo por haci esaki mas y lo mester bay bek te dialuna na warda di Oranjestad pa asina paga e gasto plus e dia cu e auto a keda para na warda di polis.

Tene bon cuenta cu e controlnan aki y ban celebra un Carnaval 69 santo y safe paso den 69, Polis tey presente!!

