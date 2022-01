Palmar?s de l’ann?e 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

R?v?lation f?minine de l’ann?e : Scandy

Chanteuse, rappeuse et instrumentiste, Scandia N. Charles Durosier, dite <>, s’est d?marqu?e du lot des artistes ?mergents. Ses projets parus en 2021, en collaboration avec Mr Passs, ? savoir <> et <>, en disent beaucoup sur ses capacit?s et son offre musicale. Le HMI devrait certainement miser sur le talent de la jeune artiste.

R?v?lation masculine de l’ann?e : D-Singer

Sorti de nulle part, le jeune chanteur D-Singer a su trouver, en 2021, la bonne formule pour se faire conna?tre et s’imposer aupr?s du public. Sa chanson titr?e <> a connu un grand succ?s sur les r?seaux sociaux, notamment sur TikTok et le clip vid?o, sorti il y a de cela 3 mois, r?de d?j? autour de plusieurs millions de vues sur YouTube. D-Singer est d?finitivement une belle promesse !

Slogan de l’ann?e : <>

Avant, il ?tait difficile d’expliquer en cr?ole et en peu de mots le fait que quelqu’un entreprend plusieurs relations en m?me temps. A pr?sent, on a une expression originale et facile qui r?sume tout ! Le slogan <> a enflamm? les r?seaux sociaux pendant la deuxi?me moiti? de l’ann?e, vulgaris? notamment par un mixtape sign? Dj Colmix et une chanson de Team Madada.

Texte musical de l’ann?e : <>

Cette chanson qui figure sur <>, le dernier opus du groupe Ka?, d?crit de fort belle mani?re la r?alit? sociale de notre ch?re patrie. Nos d?rives, nos d?boires, nos agissements, notre laxisme… absolument tout donne l’impression que <>. Un remarquable travail artistique, un texte ? caract?re social ? travers lequel Richard Cav? et BIC mettent si bien des mots sur nos maux.

Beatmaker de l’ann?e : Colmix

Vous ?tes-vous jamais demand? qui est derri?re des tubes comme <>, <>, <>, <>, <> sur lesquels vous avez dans? toute l’ann?e ? Eh bien, sachez qu’ils portent tous la touche du beatmaker et disc-jockey Colmix ! Un artiste des plus prolifiques qui a fait un apport consid?rable au monde musical ha?tien.

Dj de l’ann?e : Tony Mix

De son mixtape <>, en passant par des collaborations dont <>, <>, <>, pour aboutir ? ses projets perso, <>, <> avec la participation du chanteur dominicain Don Miguelo et Team Madada, Tony a surf? sur des hits toute l’ann?e. Derri?re son Denon ou au micro, <> n’est pas pass? inaper?u en 2021 ! D?finitivement, se Tony k ap f? koze isit !

Concert virtuel de l’ann?e : <>.

Oui, les concerts virtuels c’?tait surtout l’affaire de 2020, au temps du confinement. N?anmoins, Rutshelle Guillaume a tenu ? offrir ? ses fans <>, une prestation de tr?s bonne facture diffus?e sur les r?seaux sociaux. Une production sign?e Thrillion qui a hiss? la barre tr?s haut. La sc?ne, le d?cor, les lumi?res, la sonorisation et bien s?r la prestation de l’artiste, tout ?tait ? point !

Rappeur de l’ann?e : MechansT

Wens Jonathan D?sir Aka MechansT a propos? pas mal de tracks aux fans du rap krey?l, notamment <>, <>, <>, <>, tous tr?s appr?ci?s. On ne saurait oublier aussi la version remix?e de <> de D-Singer, son freestyle dans <> et son concert live ? la fin de l’ann?e, tout ceci confirmant son remarquable talent.

Rappeuse de l’ann?e : Kimberlee

Kimberlee, rappeuse bourr?e de talents, se fraie un chemin dans un milieu ou tr?s peu de femmes arrivent ? percer. Avec son flow et ses punchlines, elle a magistralement dompt? le beat pour <>, une musique drill sortie durant le premier trimestre de 2021, exploit qu’elle a renouvel? durant son freestyle pour le <>.

Musique ?vang?lique de l’ann?e : <> (Spencer Brutus)

Spencer Brutus a laiss? son empreinte sur l’ann?e 2021, principalement gr?ce au succ?s de son titre <> paru en d?cembre 2020. Dans les spectacles ?vang?liques et dans les assembl?es, on reprend en choeur la chanson. Des s?quences o? des internautes font leur adoration sur ce morceau sont l?gion. La chanson <> est aussi adapt?e et utilis?e pour des chor?graphies de danse virales sur la toile.

Personnalit? humoristique de l’ann?e sur les r?seaux sociaux : Kevin M?sidor (Aur?lie)

En un battement de cils, Aur?lie, <>, personnage cr?? en juillet 2020 par Kevin M?sidor, a conquis les r?seaux sociaux, notamment TikTok o? elle est devenue en 2021 l’une des personnalit?s ha?tiennes les plus suivies. Lib?r?, spontan?, toujours dr?le, Kevin M?sidor, avec ses proverbes <>, ne se sent pas forc?ment interpell? par la politique pour prendre position ou donner des le?ons, et travaille avec une grande ?conomie de moyens. Joure moun n’a jamais ?t? aussi sexy et comique depuis qu’Aur?lie s’en occupe.

Clip rap de l’ann?e : <> (Wendyyy)

<> est le premier clip qui a marqu? le retour de Wendyyy en f?vrier 2021, apr?s une longue p?riode d’absence. R?alis? par Will Drey, le vid?oclip pr?sente un concept captivant. Il a aussi le m?rite in?dit pour le milieu musical ha?tien de pr?senter des sc?nes se d?roulant dans un d?sert de Duba?. Agr?ment?e de superbes chor?graphies, <> est une oeuvre qui prouve que le beau et la simplicit? font bon m?nage.

Artiste vari?t? f?minine de l’ann?e : Bedjine

Bedjine s’est r?v?l?e au public depuis quelques ann?es d?j?, mais en 2021, elle a fait encore mieux. Le duo qu’elle forme avec K-Dila a ?t? tr?s sollicit?, tant ici qu’? l’ext?rieur. Outre les titres <> et <> avec <>, la chanteuse a aussi brill? dans une collaboration avec la formation Ka?, <>, mais aussi en solo, avec <>.

Artiste vari?t? masculin de l’ann?e : K-Dilak

K-Dilak continue ? conqu?rir les coeurs, main dans la main avec Bedjine. En 2021, le duo a indiscutablement marqu? les esprits. K-Dilak, n? Joubiteneese Dessalines, a aussi offert un titre solo avec <>, en ao?t 2021. Principal animateur des deux, il ?lectrise les foules alors que Bedjine s?duit les tympans.

Artiste ?vang?lique de l’ann?e : Spencer Brutus

Chanteur, musicien, compositeur, Spencer Brutus est le producteur du titre ?vang?lique ? succ?s <>. Sortie en d?cembre 2020, la chanson est devenue un v?ritable hymne d’imploration de la gr?ce de Dieu pour le secteur ?vang?lique en 2021. Avec ce morceau, Spencer s’est produit dans des concerts d’adoration et services de louange tout au long de l’ann?e.

Artiste ?vang?lique f?minine de l’ann?e : Wiliadel Denervil

V?ritable machine ? tubes, depuis la sortie de <> en 2019, Wiliadel Denervil nous a offert chaque ann?e une chanson qui s’installe sur toutes les l?vres et facilite la connexion au divin. Ce fut encore le cas en 2021, ann?e de la sortie de <>, morceau qui a cr?? son chemin en un rien de temps. Wiliadel Denervil est parmi les artistes qui ont maintenu le secteur ?vang?lique anim? durant toute l’ann?e.

Duo de l’ann?e : K-dilak et Bedjine

Aucune autre paire n’a su faire mieux. Pour l’ann?e 2021, Bedjine et K-Dilak, <>. Apr?s <> en 2019, << Pou ki n te marye ? l'ann?e d'apr?s, 2020 a ouvert la route au duo qui n'en demandait pas plus. 2021 marque la cons?cration. Les promoteurs se les arrachent. Le public ne les laisse pas chanter pendant leurs prestations. Plus de place au doute, Bedjine et K-Dilak, c'est une union ? succ?s !

Couple de l’ann?e : Lordwendsky Jolissaint et Gayel Pierre

Le samedi 7 ao?t 2021, ? Orlando City, Trouble Boy a ?pous? Cutie Ga, sa manager. Par l’entremise des vid?os et photos post?es sur les r?seaux, le grand public a eu un aper?u de ce qu’a ?t? cette c?r?monie. Fashion, convivialit?, couleurs ont ?t? au rendez-vous. Entour? d’un groupe de stars, et de personnalit?s publiques, l’artiste a pass? la bague au doigt de sa manager, une liaison peu commune dans l’Industrie musicale ha?tienne.

Album rap de l’ann?e : Nan b?l yo

Fantom s’est r?invent? en mieux, pour le bonheur des fans du rap krey?l ! Ca <> avait laiss? assez longtemps ce go?t nostalgique du bon rap. Compos? de 19 morceaux, <> propose une mosa?que de sujets, notamment des th?mes li?s aux probl?mes du pays. Avec l’arrogance qu’on lui conna?t, Fantom d?gomme tous les secteurs du pays qu’il croit responsable de nos diff?rentes crises, propose de nouveaux sons et des collaborations in?dites.

Sportif masculin de l’ann?e : Charles H?rold Junior

La saison de l’ann?e 2021 du prince de Cibao a ?t? ? l’image de son but sur coup franc face au redoutable Atl?tico Vega Real : sublime mais surtout efficace. R?sultat, le FC Cibao a remport? la coupe Dominicana de F?tbol, et le milieu offensif ha?tien, qui figure d’ailleurs parmi le XI type de la saison 2021, n’y a pas ?t? pour rien. L’ancien joueur de l’?quipe Bel Kolonn de Saint-Marc a inscrit au cours de l’ann?e 2021 son 40e but au sein du FC Cibao.

Sportive de l’ann?e : Melchie Da?lle Dumornay

La p?pite ha?tienne, en 2021, a prouv? qu’elle ne se laisse pas intimider par les fronti?res. Apr?s s’?tre impos?e dans le championnat ha?tien, dans la r?gion carib?enne, Corventina s’est fait remarquer dans le championnat fran?ais au sein du Stade de Reims. Depuis son premier match, elle a impos? sa loi aux ?quipes adverses, a sign? deux passes d?cisives et a aid? son ?quipe ? remporter sa premi?re victoire en quatre matchs d?s sa premi?re rencontre.

Actrice de l’ann?e : Fabiola R?my

Dans le film <> de Gessica G?n?us, Fabiola R?my incarne Janette, m?re d’Esther, de Mo?se et de Freda. Pour ce tout premier r?le, elle cr?ve l’?cran tant son jeu d’acteur est juste dans la peau de ce personnage typique de la r?alit? de la majorit? des m?res ha?tiennes. Sans avoir fait d’?cole d’acteur, sans avoir pu apprendre son r?le de par elle-m?me (elle a eu une tutrice), Fabiola R?my est d’un naturel sans ?gal. Janette est celle dans << Freda par qui l'?motion passe le plus, l'?me m?me du film.

Clip compas de l’ann?e : <> (T-Vice feat Phyllisia Ross)

Avec <> r?alis? par Abdias Laguerre, T-Vice a fait honneur ? sa r?putation de toujours proposer de beaux clips au public. Tourn?e en grande partie en pleine nature, la vid?o est truff?e de belles images montrant un environnement pittoresque avec le chant des oiseaux renfor?ant le d?sir du r?alisateur de vouloir transporter le r?cepteur dans cet univers naturel. Loin des tohu-bohu de la ville.

Clip rab?day de l’ann?e : <> (Tony Mix ft. Don Miguelo | Team Madada | T-Babas)

Pour cette ann?e, une vid?o rab?day ne saurait avoir de meilleure repr?sentation. D?hanchements, chaleur, f?te, tout y est. L’essence de ce genre musical est aussi port?e par des images de qualit? film?e, dans un premier temps en plein jour, sur une plage avec des filles en bikini dansant pieds nus sur le sable blanc ; puis, dans un second temps, dans la soir?e, toujours dans cette atmosph?re festive et jouissive.

Clip vari?t? de l’ann?e : <> (Rutshelle Guillaume)

Sur ce coup, Abdias Laguerre a offert ? la Rebelle une vid?o assez originale et un sc?nario qui refl?te bien le message v?hicul? ? travers tout le texte. Le rejet de Rutshelle est exprim? ? travers des sc?nes montrant la chanteuse prenant du bon temps avec ses amies : brunch en tenue vintage, soir?e pyjama entre filles, piscine, tourn?e en d?capotable. Un travail impeccable de l’?quipe de Lux Media dont le rendu s’est r?v?l? ?tre un v?ritable r?gal pour les yeux.

Influenceur sur les r?seaux sociaux : Robenson Geffrard

Le journaliste senior du journal Le Nouvelliste est celui dont le tweet a d?clench? les d?marches pour l’inscription de la soupe au giraumon au patrimoine culturel immat?riel de l’humanit?. <>, avait tweet? le pr?sentateur de Panel Magik le 17 d?cembre 2020. Un an plus tard, la soupe de l’Ind?pendance sera d?sormais class?e au patrimoine culturel immat?riel de l’humanit?. Robenson Geffrard : N?g soup la !

R?alisateur de clip vid?o de l’ann?e : Abdias Laguerre

R?alisateur du clip compas de l’ann?e (<>) et du clip vari?t? de l’ann?e (<>), Abdias Laguerre est sans conteste LE r?alisateur de clip vid?o de l’ann?e. Le patron de Lux Media, qui se passe de pr?sentation dans son domaine, est un habitu? de T-Vice et de Rutshelle Guillaume. Et cette ann?e, il a assur? dans la r?alisation de leurs clips respectifs en proposant des vid?os de haute qualit? au public.

R?alisatrice de l’ann?e : Gessica G?n?us

R?alisatrice du film <>, Gessica G?n?us est celle qui nous a apport? cette bouff?e d’air pendant cette ann?e difficile (2021). Gr?ce ? son long-m?trage, l’actrice (depuis plus de 20 ans d’ailleurs) a insuffl? une nouvelle vie au cin?ma ha?tien en ramenant le pays au sommet du cin?ma mondial au festival international du film de Cannes. La petite fille de Ma?s-G?t? a permis ? tout un pays de r?ver ? un moment o? tous les projecteurs du monde ?taient braqu?s sur Ha?ti suite au terrible assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se.

Film de l’ann?e : <>

S?lectionn? dans la cat?gorie << Un certain regard ? la 74e ?dition du Festival international du film de Cannes, <> a ?t? bien accueilli sur la Croisette. Produit par Jean-Marie Gigon et r?alis? par Gessica G?n?us, ce long-m?trage ayant permis ? Ha?ti de se retrouver au plus grand festival de film au monde apr?s 23 ans a ?t? ovationn? pendant environ 20 minutes. Depuis, <> collectionne les prix dans les festivals. Apr?s sa sortie au cin?ma, il a ?t? class? num?ro un dans pas mal de salles en France, avant de figurer dans la premi?re s?lection des Oscars 2022.

Com?dien de l’ann?e : Staloff Tropfort

Com?dien, metteur en sc?ne, Staloff Tropfort figure parmi les com?diens de la jeune g?n?ration ? d?velopper une sensibilit? pour des th?matiques comme les violences faites aux femmes, le deuil ou encore la probl?matique des gangs arm?s. Il partage sa vie de com?dien entre rencontres, ateliers, r?p?titions et stages en Ha?ti et ? l’?tranger. Cette ann?e, il a d?croch? une r?sidence ? la Cit? internationale des arts et a brill? sur la sc?ne du festival Quatre chemins notamment gr?ce ? <> et <>.

Com?dienne de l’ann?e : Katiana Milfort

Com?dienne, actrice, Katiana Milfort se passe de pr?sentation dans le milieu artistique ha?tien. Du haut de ses ann?es d’exp?rience, elle a contribu? dans pas mal de productions dont <>, <>, <>, <> ou encore <>. Pour 2021, elle a eu du succ?s sur les planches du festival de th??tre Quatre Chemins ? travers <> et <>.

Auteurs de texte musical de l’ann?e : BIC et Richard Cav?

Les deux artistes partagent le morceau <> sur le dernier album de Ka?, <>. Si la r?putation de BIC n’est plus ? faire comme auteur de textes ? caract?re social, c’est cependant tout le contraire pour un artiste comme Richard Cav? qu’on connaissait surtout pour ses chansons de la cat?gorie compas love. Pourtant, cette ann?e la collaboration de ces deux talentueux artistes de deux registres diff?rents a accouch? d’un texte puissant qui rappelle le talent de parolier du chanteur de <> ainsi que la capacit? du frontman de Ka? ? ?crire dans d’autres registres.

Hit compas de l’ann?e / Collaboration de l’ann?e : “Koupab (Ka? feat Bedjine)

<> a conquis les coeurs d?s les premi?res heures de sa sortie. Richard Cav? a une fois de plus montr? au public son incroyable talent , et la participation de Bedjine sur le track lui conf?re une belle fra?cheur. La chanson a rapidement occup? la premi?re place sur la bande FM et sur les plateformes de streaming. Les statistiques du clip sont impressionnantes. En moins de 6 mois, <> cumule plus de 15 millions de views sur la cha?ne de Konpa Grooves et celles des deux artistes en question.

Collaboration ?vang?lique de l’ann?e : “M?si”, Chorale DEG feat Rutshelle Guillaume

<> a cr?? la pol?mique avant m?me sa sortie. Beaucoup de chr?tiens ont estim? qu’une collaboration entre une chanteuse comme Rutshelle Guillaume, exub?rante et sexy, et une chorale ?vang?lique ne faisait pas bon m?nage. Ceci n’a pas emp?ch? la chanson de faire son chemin. Ni le track, ni le clip de <> n’ont d??u. La brebis ?gar?e qui revient ? la maison restera un th?me rassembleur.

D?ception de l’ann?e : Zaf? m

Lorsque Reginald Cang? et Dener Ceide se sont associ?s pour offrir au public ha?tien le groupe Zaf? m, une vague de joie et d’esp?rance a envahi les coeurs. M?lomanes et fans ont attendu le meilleur de ces deux grosses pointures dont la r?putation n’est plus ? faire, la cr?me de la cr?me du HMI. Form? en 2019, le groupe a ? son actif deux single, <> (2019) et <> (2020), et un concert virtuel (2020). Puis, plus rien. Le grand miracle attendu n’a pas eu lieu, malgr? les promesses d’album et de bals… ni m?me le grand succ?s des deux premi?res compositions. Silence radio pour 2021. On en voulait tellement plus. D?convenue, d?sillusion, d?sappointement, oui, nous sommes d??us.

Designer de l’ann?e : Ma?lle David

23 juillet 2021. Tokyo. La petite d?l?gation ha?tienne, forte d’une vingtaine de personnes, habill?e par Ma?lle David, a fait la part belle ? notre culture pendant son temps d’antenne lors de la c?r?monie d’ouverture du plus grand ?v?nement sportif plan?taire. Une fois de plus, la designer, le temps d’un d?fil? et d’une participation, a chang? le narratif autour d’Ha?ti ? un moment o? le pays ne suscitait que tristesse, piti? et confusion ? l’ext?rieur.

?crivain de l’ann?e : Emmelie Proph?te

<>, roman retra?ant la r?alit? horrifique ? laquelle certains sont confront?s au quotidien en Ha?ti, a fait un carton dans le milieu litt?raire francophone, raflant prix et nominations sur son passage durant toute l’ann?e 2021. L’auteure a aussi re?u le “Prix du Rayonnement de la langue et de la litt?rature fran?aises de l’Acad?mie fran?aise” et la M?daille de vermeil.

Festival culturel de l’ann?e : Festival Quatre Chemins

Cette fois encore, les organisateurs du Festival Quatre Chemins ont prouv? que la cr?ativit? et la passion n’ont pas de barri?res. Au fil des ann?es, peyi l?k, pand?mie, crise politique extr?me, ins?curit?… n’ont pas su avoir raison de leur d?termination. C’est donc dans une capitale paralys?e par la peur et l’incertitude que les spectacles et repr?sentations th??trales, les uns plus captivants que les autres, se sont encha?n?s, apportant un souffle de fra?cheur sur la r?gion m?tropolitaine.

Fiert? ha?tienne dans la diaspora : Louis Philippe Dalambert

On a failli avoir notre premier Goncourt ! Et oui, <>, de l’?crivain ha?tien Louis Philippe Dalembert, s’est retrouv? dans la derni?re s?lection du plus prestigieux des prix litt?raires francophones. ? d?faut du Goncourt, l’auteur de <> a remport? la 5e ?dition du <>, a ?t? finaliste du prix Landerneau et du Prix du Roman Fnac 2021. De quoi ?tre bien fiers, non ? Pour le Goncourt, on se dit bien que la troisi?me fois sera la bonne !

Groupe de l’ann?e toutes cat?gories confondues : Ka?

La bande ? Richard Cav? a eu une tr?s belle ann?e. Un album fort appr?ci? avec des collaborations phares dont <> avec Medjy Toussaint et <> avec Bedjine et plusieurs hits. C?t? prestations live, Ka? a ?t? tr?s demand?, et le groupe a su d?livrer avec un Richard Cav? frontman confirm? et un jeu d’ensemble bien r?gl?. Les vid?os de <> et de <> ont aussi ?t? un plus pour ce groupe qui a d? attendre 2021, ann?e ? laquelle elle a f?t? ses 5 ans d’existence, pour sa cons?cration.

Hit Rab?day de l’ann?e : “Teteo” (Tony Mix ft. Don Miguelo | Team Madada | T-Babas)

“Teteo”, produit par Colmix et bas?e sur un sample de la chanson <> du d?funt disc-jockey su?dois Avicii, est l’un des titres sur lesquels on a pu compter pour ?gayer nos parties quoique peu nombreuses pour l’ann?e 2021. De plus, le track a le m?rite de vouloir exporter le rab??day tout au moins chez nos voisins les Dominicains. Lors des diff?rents festivals et f?tes tenus tant en Ha?ti et dans la diaspora, les premi?res notes de ce morceau ont suffi pour susciter l’euphorie.

Hit trap de l’ann?e : “Trete m tankou wa” – “Majesty” (Chris N4r feat Yankeez, Steff & The Plug)

Fan de trap musique ou non, vous avez forc?ment d?j? entendu au moins une fois ce titre. Et pour cause, tap-tap, taxis et dj n’ont pas fini de vous faire ?couter ce morceau du trappeur sorti durant la deuxi?me moiti? de 2021. On voudrait tous ?tre trait?s comme des rois, non ? Bon, Chris N4r feat Yankeez, Steff & The Plug l’ont traduit en trap pour vous, avec ce flow qui justifie tout le succ?s du morceau.

Hit vari?t? de l’ann?e : “M pa la ank?” (Rutshelle Guillaume)

La rebelle a mis le paquet pour son troisi?me album et a offert du son pour tous les go?ts. ?videmment, les amants de la danse <> se sont rapidement retrouv?s sur ce morceau. <> invite ? la danse que ce soit en couple ou non. Et que dire du sujet ? Lanmou oui, mais une rupture o? la dame assume la cassure. On pr?f?re ?a aux lamentations. <> est m?me devenu un slogan pour sp?cifier la rupture chez nous ces derniers jours.

Album compas de l’ann?e : <> (Ka?)

Le 31 ao?t 2021, Ka? a renforc? son r?pertoire avec un deuxi?me disque, <>, comportant tous les ingr?dients n?cessaires ? un bon plat musical. Textes de qualit?, ? l’instar de <>, des hits ? l’image de <> ou encore <> ; du compas kole sere comme <>, du hot tempo, comme <> et <>. De quoi faire le bonheur des fans et remplir les salles lors des prestations live du groupe.

Album Vari?t? de l’ann?e : “QQA” (Rutshelle)

Les annonces autour de QQA, album mis en circulation en juin 2021, ont s?duit. Les chansons telles <>, <>, <>, publi?es bien avant la sortie de l’album, ont donn? un bon avant-go?t. Puis est venu le plat de r?sistance avec des titres comme <> et <> en collaboration avec Wendyyy. QQA” rassemble des artistes et des styles d’autres horizons, m?me si la saveur majoritaire est compas. Avec cet album, Rutshelle Guillaume a plac? la barre tr?s haut !

Chorale ?vang?lique de l’ann?e : DEG

Plus de trois vid?os au cours de l’ann?e, une collaboration avec la chanteuse Rutshelle Guillaume qui a fait des vagues, la chorale Dieu est Grand (DEG) a, une fois de plus, marqu? son coup. Avec de bons coups de buzz, la bande ? David Morinvil s’assure de toujours garder la formule pour attirer les projecteurs et maintenir le flambeau dans la cat?gorie des chorales sur la sc?ne ?vang?lique depuis des ann?es.

Artiste masculin de l’ann?e / Artiste compas de l’ann?e : Richard Cav?

Vous vous souvenez du keyboardiste r?serv? de Carimi qui se cachait presque derri?re son instrument ? Eh bien, cette p?riode est derri?re lui. Pour l’ann?e 2021, Richard Cav? s’est impos? en vrai frontman. Il a gagn? en assurance et sait d?sormais comment animer cette foule acquise ? sa cause qui accompagne son groupe Ka? lors de toutes ses prestations. Avec en prime <>, album de bonne facture propos? en ao?t 2021, il a tout simplement assur? au cours de ces derniers mois maintenant qu’il a acquis la pr?sence sur sc?ne qu’on lui r?clamait tant avant.

Artiste f?minine de l’ann?e : Rutshelle Guillaume

En 2021, Rutshelle a frapp? aux portes du monde. Ses chansons ont ?t? ?cout?es dans 160 pays, dont 80 nouveaux seulement cette derni?re ann?e, selon un rapport de Spotify. Elle s’est rapproch?e de l’Afrique gr?ce ? des collaborations avec des fils de ce continent, ce qui lui a valu de remporter la cat?gorie <> aux <>. Bien des hits sont sortis de son album <> propos? en cours de l’ann?e et, cerise sur le g?teau, elle a aussi offert un spectacle virtuel <>, une superbe production qui a permis aux internautes de bien d?guster les chansons de l’album.

Festival musical de l’ann?e

Le coup d’envoi de la 15e ?dition du Festival international de Jazz de Port-au-Prince a ?t? donn? le 7 janvier 2021, dans les jardins du Karibe. Du 16 au 23 janvier, le public s’est r?gal? de spectacles, ateliers et afters avec une emphase sur le krey?l jazz qui a ?t? repr?sent? dans sa diversit?. En addition aux repr?sentants locaux, d’autres acteurs internationaux ont offert des prestations de bonne facture. On se souviendra de ces affiches qui ont r?gal? les aficionados de jazz.

Fiert? de l’ann?e

<> a re?u la mention sp?ciale D?couverte du prix Fran?ois Chalais ? la 74e ?dition du festival international du film de Cannes ; Grand prix du jury et prix du public du Festival Paysages de Cin?astes ; le prix de la d?couverte et le prix du public au Festival international du film francophone de Namur (Belgique). <> a aussi eu l’?talon d’argent du Meilleur film et celui du Meilleur son ? la 27e ?dition du Festival panafricain du cin?ma et de la t?l?vision et le prix du meilleur film TV5 Qu?bec-Canada ? la 27e ?dition du festival de films CINEMANIA. Ah oui, Gessica G?n?us, r?alisatrice de ce film, nous a rendus fiers !