Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022, controverses, menaces et libert? de la presse

Ticket salue tous ses lecteurs en ce d?but de 2023 et tient ? apporter les pr?cisions suivantes :

Cette ann?e encore, Ticket a publi? son <>, ce qui est devenu une tradition. De <> en 2015 pour parler de l’ann?e 2014, l’appellation a ?volu? pour devenir <> depuis 2018.

Ticket f?licite tous les acteurs culturels et autres animateurs de la vie passionnelle des Ha?tiens, r?partis en 55 cat?gories, qui n’ont pas ch?m? en 2022. Leur travail, leur cr?ativit?, leur actualit? et leurs r?alisations ont ?t? c?l?br?s par Ticket avec la formule des posts sur les r?seaux sociaux et par des articles dans Le Nouvelliste et dans Ticket.

De l’annonce des Palmar?s Ticket avec le teaser <>, en passant par la divulgation des noms des nomin?s jusqu’? la publication des r?sultats, sur Facebook, Instagram et Twitter, la campagne <> a provoqu? des centaines de milliers de r?actions positives ou n?gatives.

Le public a suivi le processus avec int?r?t et passion, comme chaque ann?e. Tout un chacun a pu donner son opinion sur les choix de la r?daction de Ticket ; r?daction qui a couvert plus de 400 activit?s en 2022 dans tous les coins du globe o? les sens des Ha?tiens ?taient en ?veil.

2-

Encore une fois, comme chaque ann?e, Ticket a publi? lors de l’annonce des conclusions de sa r?daction de nouvelles cat?gories dont certaines pour lesquelles il n’y avait pas de nominations pr?alables pour mieux illustrer des faits marquants de l’ann?e.

<> fait partie de ces posts qui n’?taient pas en nomination. Baky a ?t? d?sign? parce qu’il a connu une ann?e exceptionnelle, et a, selon Ticket, rempli toutes les cases.

Baky est aussi celui qui a retenu l’attention de la r?daction dans le plus grand nombre de cat?gories.

De m?me la mort sur sc?ne, en plein concert, le 15 octobre 2022, de Micha?l Benjamin a ?t? d?clar?e <> par la r?daction de Ticket. C’est un choix souverain de la r?daction de Ticket. Il n’y avait pas, ?videmment, ni nomination ni comp?tition, tant ce drame a provoqu? un v?ritable s?isme et a boulevers? Ha?ti et au-del?.

Si le succ?s m?rit? de Baky n’a pas ?t? contest?, la mention <> a suscit? une incompr?hension. Si certaines personnes se sont renseign?es pour entendre les explications de Ticket afin de mieux comprendre, d’autres, notamment des influenceurs professionnels, qui se croient les ma?tres de l’opinion publique, ont provoqu? un toll? et aliment? une controverse. C’est leur droit d’avoir une opinion et m?me un point de fixation.

Et beaucoup, de bonne foi, les ont suivis.

En d?pit de tout, Ticket continue son travail avec ses journalistes qui couvrent partout les manifestations culturelles et l’actualit? de nos passions ; des journalistes qui sont ? l’?coute de la soci?t? et qui ?valuent sereinement les performances de tout un chacun.

Ticket est le t?moin privil?gi? des ?v?nements qui impactent la vie culturelle au sens le plus large. Ticket voit, entend, sent, et fait son travail au profit de tous dans un pays o? les r?ves sont ? l’?troit et o? les talents manquent de lumi?re.

3-

La publication de Ticket ? propos de la disparation soudaine et brutale de Mikaben – qui n’est ni un troph?e ni une r?compense – est des plus respectueux de la vie et de l’oeuvre de Micha?l Benjamin et cadre avec la ligne ?ditoriale de Ticket.

Pour Ticket, la mort de l’artiste, pendant l’un des plus grands concerts de notre industrie musicale, est une grande perte pour la musique et demeure la plus grande trag?die qui ait frapp? notre milieu culturel en g?n?ral en 2022.

Cette mort sur sc?ne est <> de 2022 pour le secteur culturel et m?me au-del?. La peine a ?t? nationale. Le drame a frapp? l’imagination et a ?t? relat? largement dans la presse internationale.

Ticket remercie les pr?s de vingt mille personnes qui, depuis le 8 janvier 2023, ont <> le post sur Mika. Ticket a lu les plus de six mille commentaires laiss?s sur les r?seaux sociaux. Merci pour chaque r?action.

Les statistiques provenant des comptes de Ticket sur Twitter, Facebook et Instagram montrent l’engouement du public pour les artistes ha?tiens en g?n?ral et plus particuli?rement pour les nomin?s dans les 55 cat?gories du <>.

Ceux qui combattent Ticket et souhaitent sa disparition ne d?fendent pas la m?moire de Mikaben qui ?vitait les pol?miques de son vivant.

Les d?tracteurs acharn?s de Ticket s’inscrivent dans la longue tradition d’intol?rance contre la presse, contre la libert? d’informer et contre la libert? d’opinion. Grands manitous de la dictature de l’opinion, ces d?tracteurs professionnels r?vent de m?dias soumis ? leurs diktats.

Effacer le travail de 20 ans de Ticket, est leur vrai objectif. <> est leur credo.

Ticket, m?dia ancr? dans sa ligne ?ditoriale et dans l’histoire de Le Nouvelliste qui existe depuis 1898 – 125 ans cette ann?e – respecte les opinions et les ?motions de chacun, particuli?rement celles de ceux qui ont assaisonn? leurs propos de haine et d’injures. Ticket esp?re qu’ils se sont tous calm?s apr?s leur d?versement de rage, d’intol?rance et de menaces. Ticket souhaite ? chacun une ann?e 2023 apais?e.

4-

Depuis 20 ans, Ticket a accompagn? Mika dans tous ses projets jusqu’au dernier concert, jusqu’? la derni?re messe de prise de deuil. Ticket a toujours manifest? attention, ?coute et respect pour l’homme et l’artiste Micha?l Benjamin. Ticket va continuer ? faire pareil tout en ?tant d?sol? de ce qui s’est pass? depuis le 8 janvier 2023.

Ticket demeure dans le m?me esprit ? l’occasion de la publication du <>, vitrine de l’?volution artistique, des cr?ations, initiatives, rendez-vous et faits qui ont marqu? les douze mois de 2022.

Ticket tient ? dire son appr?ciation ? tous ceux qui ont manifest? leurs sympathies, appel? ou envoy? des messages avec toute leur bonne foi apr?s le post sur Mikaben.

Avant d’?tre une publication ?lectronique, Ticket est un journal, un m?dia. Rien dans les productions de Ticket ne cherche ? blesser, ? heurter, ? faire le buzz. Ce n’est pas notre but ni dans notre ?thique.

Les menaces, les menaces de faire dispara?tre Ticket, aliment?es par des influenceurs ?minents, ?tonnent Ticket. Chacun doit prendre ses responsabilit?s dans notre pays qui a vu la mort violente de 7 journalistes et des attaques contre d’autres membres de la presse en 2022. Menacer n’est pas un jeu. Attiser la haine n’est pas sans cons?quence.

5-

Depi 20 tan, Ticket dak? ak tout moun ki pa dak? ak li chak fwa li ekri oubyen poste yon bagay.

Se pou sa li pa ni reponn ni efase anyen yo di sou li ni sou sa li poste, sof si yo gen fot oubyen er?.

Avan li ekri oubyen poste, Ticket reflechi, analize, korije. Ticket la pou tout atis. Li swiv tout aktivite ki kons?ne ayisyen.

Pendan Ticket pral poste d?nye pati nan <>, TIcket vle di jan li dezole w? jan sa pase a pou Trag?die de l’ann?e a.

Post Ticket f? sou disparisyon bridsoukou Mikaben pendant li t ap chante nan youn nan pi gwo kons? HMI la – sa ki pa te ni yon twofe ni yon rekonpans- te f?t ak tout resp? ke Ticket genyen pou lavi ak z?v Mikaben e li te kadre ak liy editoryal jounal la.

Ticket ap redi fanmi, zanmi, tout pw?ch ak fanatik Micha?l Benjamin tout resp? li ak senpati l. Lanmou Ticket pou Mika pa chanje.

A pati 2024, 2 janvye chak ane ap tou dedye nan Ticket ak tout moun ki mouri nan sekt? Ticket kouvri yo.

Ane sa a Ticket f? sa 15 janvye.

M?si chak moun pou kritik yo. M?si chak moun pou konpreyansyon yo. Medya se medya. Gen r?g nan medya.

Tanpri tout moun ann travay pou peyi a gen mwens trajedi.

B?n ane 2023.

P?toprens, 16 janvye 2023