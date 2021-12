Panos Cara?bes : une lutte continue contre le VIH/SIDA en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Durant ces 20 derni?res ann?es, la lutte contre le VIH/SIDA a fait un bond spectaculaire rapprochant Ha?ti de l’objectif mondial de mettre fin au VIH/SIDA d’ici ? 2030. Crises sociopolitiques et baisse de l’aide externe, il y a plus de cinq ans depuis que les campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA se font de plus en plus rares.

Parall?lement, le monde scientifique est en train de faire des avanc?es spectaculaires dans la prise en charge du VIH/SIDA.

C’est dans cette optique que l’institution Panos Cara?bes, qui g?re un programme de lutte contre le VIH/SIDA pour le minist?re de la Sant? publique et de la Population, s’engage dans une campagne intitul?e : <>.

Le Dr Emmanuel B?limaire, directeur du programme VIH/SIDA ? l’Institut Panos Cara?bes d?crit cette campagne comme <>

Au final, poursuit le Dr Emmanuel Belimaire, tout le monde est gagnant. <>

S’agissant du Panos Cara?bes, la lutte contre le VIH/SIDA consiste ? aller ? la rencontre de patients dans les diff?rents sites, travailler avec les pairs ?ducateurs, renforcer les organisations de PVVIH dans la lutte contre la stigmatisation, selon le Dr Emmanuel Belimaire, qui a soulign?, au passage, que le Panos Cara?bes compte pr?f?rentiellement sur les PVVIH afin de mener ? bien sa mission.

Au-del? des PVVIH, le Panos Cara?bes cible les organisations de la soci?t? civile afin de les impliquer dans la lutte contre le VIH/SIDA. <>, a pr?cis? le Dr Emmanuel Belimaire, directeur du programme VIH/SIDA ? Panos Cara?bes.

Plus loin, M. B?limaire a dit avoir travaill? avec beaucoup de professionnels de sant? et d’organisations m?dicales en vue d’assurer que le volet sensibilisation au VIH/SIDA ne soit laiss? de c?t? dans le travail quotidien de ces professionnels.

Selon les derniers chiffres du minist?re de la Sant? publique et de la Population, environ 150 000 personnes vivent avec le VIH/SIDA en Ha?ti actuellement; 128 000 sont sous traitement et la pr?valence se situe autour de 2%.

Ce sont des avanc?es consid?rables qui indiquent que la lutte doit continuer au-del? des comm?morations chaque premier d?cembre.