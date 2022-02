Papa Dessalines est ressuscite ! Dessalines s’est reveille ! Nouveau film d’Arnold Antonin

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Par Alyssa Goldstein Sepinwall*

Le nouveau film d’Arnold Antonin, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoleon Bonaparte, est un passionnant apport au cinema d’Haiti et du monde. Antonin a ainsi realise le tout premier film haitien de long-metrage sur la Revolution haitienne et la guerre d’independance et le tout premier documentaire au monde sur Dessalines. A l’heure ou les cineastes haitiens et etrangers s’interessent de plus en plus a Toussaint Louverture, Antonin offre au public d’Haiti et d’ailleurs un regard complexe sur le pere de l’independance haitienne. Le film aligne une impressionnante brochette de professeurs et d’historiens haitiens qui proposent une nouvelle mise en perspective de Dessalines au 21eme siecle. Il s’agit notamment de Pierre Buteau, Jean Casimir, Michele Pierre-Louis, Jean Alix Rene, Bayyinah Bello, Vertus Saint-Louis, Jhon Picard Byron, Lesly Pean, Gaetan Mentor, Marc- Ferl Morquette, Daniel Elie et d’autres.

Le film d’Antonin met en resonnance entre eux et avec le narratif du film ces intellectuels tout en les alternant avec des scenes d’archives et de fiction mettant en scene des comediens jouant Dessalines (Hollandy Desrosiers), Boirond Tonnerre ( Gael Pressoir), Claire Heureuse (Esmeralda Milce) ainsi que des illustrations et des animations inedites. Le film offre egalement ces beaux panoramiques et ces vues aeriennes auxquelles nous ont habitues les films d’Antonin tel que Ainsi parla la mer/Men sa Lanme a di (2020).

Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoleon Bonaparte , ce dernier film d’Antonin, s’appuie sur de solides bases historiques en combinaison avec de nouvelles appreciations de la vie et de l’heritage de Dessalines. Antonin rappelle que la Revolution haitienne a ete l’une des trois grandes revolutions de son epoque (apres les Etats-Unis et la France) mais que les conservateurs etrangers ont cherche a l’effacer de l’Histoire, a cause de sa determination de porter “jusqu’au bout les valeurs pronees par les autres” et de son combat pour la liberte, rendue inseparable de la lutte contre le racisme et l’esclavage. Le film traite de la revolution haitienne et de la guerre d’independance, tout en focalisant sur Dessalines.

En tant que specialiste du cinema haitien et francophone, il y a plusieurs choses que je trouve significatives dans ce film, en plus d’etre le tout premier long-metrage sur la Revolution haitienne par un realisateur haitien. L’une est la lutte d’Antonin contre l’idee que Dessalines <>. Comme l’expliquent plusieurs de ses intervenants, l’armee de Dessalines combattit l’ennemi, les Francais, en leur rendant la pareille. Il n’y a point eu une orchestration du massacre de tous les blancs. Les Polonais, les Prussiens qui ont deserte l’armee francaise et combattu aux cotes des Haitiens ont ete proteges par Dessalines, tout comme d’autres Blancs. Deuxiemement et le plus important, meme si Dessalines est souvent diabolise par les etrangers pour sa <>, le film souligne que Napoleon, lui-meme, etait bien plus feroce ; son style de combat etait caracterise par des massacres dans toute l’Europe. Comme le souligne Pierre Buteau (president de la Societe Haitienne d’Histoire, de Geographie et de Geologie), les Francais menaient une <> en Haiti. Dessalines a compris qu’il devait aneantir ses ennemis ou risquer que tous les Haitiens le soient. Troisiemement, plusieurs intervenants d’Antonin soulignent la modernite de la Constitution de Dessalines ainsi que son approche de la strategie militaire. La ou certains universitaires etrangers ont parle de l’armee de Napoleon affrontant une “armee d’anciens esclaves aux pieds nus”, les intervenants soulignent dans le film la fine intelligence de Dessalines et son utilisation de la meilleure technologie militaire possible pour combattre les Francais au meme niveau.

Antonin evoque egalement des lacunes et des evolutions dans les demarches de sauvegarde de la memoire de Dessalines en Haiti. Au 21eme siecle, Dessalines est plus connu des Haitiens que Toussaint Louverture, un sujet explore dans les films recents de Maksaens Denis, Kendy Verilus et Pierre Lucson-Bellegarde. Mais Antonin attire l’attention sur la facon dont les <> pendant quarante ans apres sa mort, alors meme qu’une grande partie de la population continuait de le venerer. Le film constate que Dessalines est le seul revolutionnaire a devenir une divinite, un lwa dans le Pantheon vaudou. Opinion que ne partage pas un pretre vodou, un hougan, dans le film. Antonin aime se faire contredire et faire en sorte que les intervenants se contredisent entre eux afin d’exposer differents points de vue, en creant ainsi une dialectique vivante et subtile dans le film. Antonin envisage les reappropriations successives de Dessalines, en 1843, en 1904, sous la dictature des Duvalier, puis a nouveau apres l’annee 2000. Alix Rene note qu’en ces annees 2020 nous vivons un nouveau moment de reappropriation de Dessalines. Ces instrumentalisations ont parfois cache l’etre humain qu’etait Dessalines lui-meme, amenant Antonin a vouloir offrir un portrait complexe de “ce meconnu a bien des egards”, de “ce Spartacus victorieux”.

Un autre aspect fascinant du film : ce sont ces plans, au-dela de la celebre Citadelle Laferriere de Henry Christophe, des fortifications crees plus tot par Dessalines. La photographie aerienne, en complement des nouvelles recherches presentees par Daniel Elie et par Madsen Gachette de Marchand Dessalines, nous font decouvrir, comme un couronnement, le vaste systeme de forts, etabli a travers le pays par Dessalines et dont la Citadelle, elle-meme, faisait partie a l’origine.

S’appuyant sur les contributions du professeur Bayyinah Bello, Antonin ne neglige pas l’epouse de Dessalines, Marie Claire Heureuse, ni Tante Toya, la femme qui l’a eleve et protege dans sa jeunesse. Antonin met dans la bouche de Claire Heureuse un passage de Fenelon ou elle denonce l’hypocrisie et le manque de sens moral des courtisans et des gens avides de pouvoir qui ne manquent pas dans notre monde d’aujourd’hui.

Comme tous les films d’Antonin, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoleon Bonaparte interroge l’histoire dans le cadre d’une reflexion sur l’Haiti contemporaine. <> demande-t-il a Jean Alix Rene. Antonin donne la parole egalement a Jean Andre Victor , dirigeant du MOPOD ( Mouvement patriotique dessalinien), et il montre des images de manifestations de rues, mache pou lavi avec le buste de Dessalines juxtapose au-dessus des marcheurs. Dans son effort d’essayer de comprendre les racines des conflits dans la societe haitienne qui ont commence des les premieres annees de l’Independance, Antonin se demande pourquoi les anciens amis et camarades de Dessalines l’ont trahi. Il y voit peut-etre une partie d’une <>. En fin de compte, expliquent le realisateur et ses intervenants, Dessalines a coordonne avec succes l’effort titanesque pour vaincre les Francais mais il n’a pas ete en mesure de gerer les multiples fractures qui subsistaient dans la societe haitienne d’apres 1804.

Dans l’ensemble, le film d’Antonin est un incontournable pour quiconque s’interesse au cinema haitien ou a la fondation de la nation haitienne. Bien que j’espere que ce ne sera pas la derniere oeuvre cinematographique sur Dessalines, c’est une premiere historique, apres de nombreux efforts infructueux pour realiser des films sur lui aux Etats-Unis et ailleurs. J’ai beaucoup appris des nuances et des details apportes par les intervenants d’Antonin ainsi que de la possibilite de voir, de maniere concrete et spectaculaire, le systeme de fortifications que Dessalines a commence a construire a travers le pays avant son assassinat.

Antonin a raison de noter que <>, comme le lui doivent de nombreux peuples a travers le monde. En effet, comme le montre clairement le film, en declarant son independance vis-a-vis des Francais bien avant les peuples colonises d’ailleurs, Dessalines a etabli le principe-valable plus que jamais aujourd’hui encore – selon lequel chaque nation, aussi petite soit-elle, doit etre libre et capable de determiner son propre avenir.

*Dr. Alyssa Goldstein Sepinwall Phd. est professeure d’Histoire de l’Universite d’Etat San Marcos de la Californie et auteure de nombreux ouvrages dont <>