Papin Jean Pierre : le pigeon voyageur s’est pos? ? Magik 9

Certains diraient qu’il porte bien son nom pour faire r?f?rence ? l’ancien footballeur international fran?ais et ex attaquant de l’?quipe de Marseille, Jean-Pierre Papin. Si le ballon d’or de 1991 influence le jeu sur le terrain, Papin Jean Pierre lui, analyse le jeu, alimente les d?bats enflamm?s en studio pour son fid?le auditoire.

<>, l?che-t-il avec ironie.

Le chroniqueur sportif n? le 12 ao?t 1992 se rappelle ses discussions hyper anim?es avec ses coll?gues au micro. Comme cette fois avec Guerby Meyer sur qui est la meilleure entre les deux tenniswomen, l’am?ricaine Serena Williams et l’allemande Steffi Graf. Ou encore une avec L?gupeterson Alexandre sur cette pol?mique entre le vrai Ronaldo. <>, s’extasie l’ancien journaliste sportif de la radio RCH 2000, 96.1.

?tre en face de Papin Jean Pierre dans un d?bat en ondes, c’est comme se pr?parer ? un combat de boxe et ?tre pr?t ? encaisser les uppercuts. Parce qu’aux ?missions 109 Sport diffus?es du lundi au samedi sur Magik9 (100.9), qu’il co anime avec L?gupeterson Alexandre, Louise Samantha Rabel, Enock N?r? et Sherlie Saintilm?, le sang gicle. Le ton s’?l?ve et les arguments pleuvent. Le public et parfois m?me ses autres coll?gues de la radio, croiraient qu’ils vont finir par en venir aux mains.

<>, admet le natif de Port-au-Prince.

Du haut de ses onze ans de carri?re dans le m?tier de la presse sportive, l’ancien animateur du programme t?l?vis? Golaso sur T?l? 20 se f?licite d’?tre en mesure de pouvoir construire des r?flexions fond?es sur les actualit?s sportives. Pour lui, c’est ce qui fait la diff?rence entre les bons chroniqueurs sportifs et les autres.

<>, explique JPP.

En 2011, Papin Jean Pierre fait ses premiers pas de chroniqueur sportif sur le 96.1 aux ?missions radiophoniques RCH Info Sport, Globe Sport et Fou du sport. Depuis, il construit son audience qu’il croit qui lui reste fid?le partout o? il passe. <>, avoue-t-il en riant.

En 11 ans d’exp?rience, le fan inv?t?r? du gardien italien et mythique de la Vieille dame Gianluigi Buffon s’est pos? ? des stations de radio et t?l?vision dont le RCH 2000 (2011), ?nergie FM, 101.7 FM (2016 ? 2018), AC Radio, 103.5 FM (…), Signal FM T?l? 20 (2019) et Magik9, 100.9 FM (2020 ? nos jours).

Pour cette grande f?te du football tenue pour la toute premi?re fois au Qatar, c’est sur Magik 9 et T?l? 20 que l’on retrouve Papin qui <> de ses pr?d?cesseurs comme : Jean Pierre Etienne, Guy Petit-Fr?re, Jean Josu? Mervil et Patrice Dumont.

<>, indique le fan de la Squadra azzurra.

Le m?tier de commentateur sportif avant tout, mais Papin Jean Pierre est aussi un gestionnaire pur laine. Tous les jours par exemple, il fait le total de ses frais de d?placement pour analyser combien va lui co?ter sa journ?e. <>, confie le licenci? en Sciences de la gestion de l’universit? INUKA avec humour. Chaque centime compte pour cet homme dont le coeur n’est plus ? prendre depuis 2017.