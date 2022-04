Pari gagne pour la 7e edition du Festival Vive Haiti Livres !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La ville de Saint-Marc a accueilli, du 22 au 24 avril 2022, la septieme edition du festival annuel de litterature contemporaine Vive Haiti Livres. Lancee en couleurs avec une parade sortant du Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) au Lycee Stenio Vincent; les organisateurs ont fait de leur mieux pour repondre a la vision du projet.

Avec un menu riche et varie, Saint-Marc etait au pas avec la culture a travers des conferences, ateliers, rencontres litteraires et des spectacles sur mesure. Pour le president de l’association Vive Haiti Livres (AVHL) et coordonnateur du festival, Francois Nedje Jacques, cette annee, le festival a suivi les traces de l’edition 2020 qui s’est tenu en ligne et celle de 2021 un peu partout dans la ville pour offrir une centaine d’activites dans les ecoles des sections communales de la commune de Saint-Marc et onze lieux culturels du pays.

<>, a declare Francois Nedje Jacques.

Pour cette septieme edition, une vingtaine d’auteurs.rices, dont Andre Fouad, Pierre Josue Agenor Cadet, Stephania Dugazon, Johanne Joseph, Jean- Emmanuel Jacquet, Wedny Bezil, Guy G. Menard, Marc Exavier, Patrick Cephacile, Saramay Cadet, Alexandre Malivert, Handgod Abraham… pour ne citer qu’eux, ont pris part activement a cette grande fete du livre dans la cite de Nissage Saget.

<>, temoigne le poete Andre Fouad, invite d’honneur 2021 du festival, qui a fait le deplacement des Etats- Unis pour le festival.

Veritable fete du livre et de la lecture, le festival Vive Haiti Livres, realise sous la houlette de l’Association Vive Haiti Livres (AVHL) et l’agence litteraire NeRo Livres, en plus des activites dans plusieurs autres communes du pays, est realise principalement dans la commune de Saint-Marc a l’occasion de la fete patronale de la ville.

Un point tres positif pour la ville dont la candidature a ete retenue pour etre la capitale mondiale du livre de l’UNESCO en 2023.