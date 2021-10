Pari gagne pour le cinquieme anniversaire d’Enposib

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Eske bal Enposib la ap fet ? Nombreux etaient ceux a se poser cette question jusqu’a ce samedi matin (23 octobre). Apres une semaine en dents de scie et sur le qui-vive a Port-au-Prince, rythmee par une crise recurrente des produits petroliers sur le marche local, des greves lancees par differents secteurs de la vie nationale pour protester contre cette rarete d’essence et les cas repetes de kidnapping, c’etait quasiment legitime.

Mais, les organisateurs ont pose cet acte de resistance. Le bal a ete maintenu. Malgre tout. Et le public a repondu. Pas aussi massivement que les deux dernieres soirees d’anniversaire de la bande a Medjy en 2018 et 2020. Pour etre honnete, il n’y a pas de comparaison possible qui tienne entre ces quelques centaines de fetards et la foule mobilisee lors des deux annees precitees. Le jour et la nuit.

Mais, il faut le dire, c’etait dans des contextes totalement differents. Et les organisateurs l’ont compris. En lieu et place du jardin de l’hotel, ou en temps normal, un pareil tandem devrait se produire, Nu Look et Enposib feront danser les party people a l’interieur d’une des salles de l’hotel Karibe.

La preuve, ce soir, on accede tres facilement jusqu’au lieu de rendez-vous. Aucun embouteillage a proximite, comme c’est d’habitude le cas lors de la tenue d’un tel evenement. Au contraire, la rue est vide. Tout comme, trouver une place de parking accessible a la porte d’entree du Karibe n’est pas non plus un veritable tourment. Il est 21 heures passees de 30 minutes. Les gens commencent timidement a arriver.

Dans la salle, dj Nos met deja l’ambiance avec ses mix. Petit a petit, la salle se remplit et les ponctuels deja sur place, sont prets a faire la fete et profiter, comme il se doit, de cet instant precieux dans un pays ou a deux mois de la fin de l’annee, on pourrait compter sur les doigts d’une seule main le nombre de prestation des groupes musicaux ici en Haiti. Un pays ou la vie mondaine n’existe pratiquement plus. Alcool, musique, cigares…, en solo ou en couple, le temps est a l’evasion totale.

Marc Anderson Bregard, fidele a son statut d’homme particulierement extravagant dans son jeans noir a effet taches de peinture jaune et blanc, sa chemise noire cachee sous un blazer jaune et ses paires de basket de couleur jaune, rouge, noir; fidele aussi a son verbe facile et son eloquence, salue l’assistance avant d’annoncer que Nu Look ouvrira le bal dans quelques instants.

Pres d’une heure plus tard, 23 heures et 38 minutes, le King et ses musiciens prennent possession de la scene. Dans son repertoire a hits, Arly, chemise leopard assorti a un jeans noir, un chapeau et des lunettes de la meme couleur, puise <>, comme premiere chanson servie a ce public deja conquis des les premieres notes. S’en sont suivies des morceaux comme : <>, <>, <>, <> avant de survoler, facon medley, avec le public des titres comme <>, <>, entre autres.

Nu Look qui a beneficie du soutien du jeune keyboardiste de la formation musicale Ekip et de la choriste et habituee du groupe, Cynthia Michel, est egal a lui-meme, surtout dans sa facon de faire particulierement chanter les hommes. Nan Nu Look pa gen tog, diraient certains, en voyant un fan, les yeux fermes et les bras ouverts, crier <>. Quant au maestro, celui-ci est toujours aussi adule par ses fans. Lariviere le sait et pour preuve il se permet un bain de foule, le temps de quelques minutes.

Au depart de Nu Look, Bullet garde l’ambiance avant qu’Enposib prenne le relais. Place a un peu de raboday. On reprendra les <> plus tard. <>, <>, sont parmi les mix servis par le dj qui est a la hauteur de sa tache.

Les heureux du jour font finalement leur entree en lice, comme il est coutume depuis l’annee derniere, avec <>, sous les applaudissements du public, encore regroupe devant la scene. Mene par un Medjy, turban autour de la tete ; veste bleue roi ; pantalon et t-shirt blancs ; ceinturon et baskets de la meme couleur, toujours aussi energique et friand des tours de reins. L’homme yayad enchaine par la suite avec <>, <>, <> avant de passer le relais a Niko pour <>.

Avec <> de l’ancienne formation musicale King Possee, et <>, Medjy reprend la main sans rien perdre de son engouement d’avant. Meme un accrochage survenu dans le carre VIP n’a su departir le chanteur de sa fougue. Il continue sa performance sur la meme lancee meme si la salle commencait a se vider, en partie, a cause de cet incident.

Certains ont du dormir a l’hotel Karibe (qui, deux semaines avant le bal, avait deja affiche complet ; d’autres, dans un hotel a Petion-Ville ou encore chez un proche dans les peripheries. Tandis que les plus braves ont pris quand meme le risque de rentrer chez eux.

C’est desormais le prix a payer pour un moment de plaisir a Port-au-Prince.