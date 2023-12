Pari réussi pour la première édition du Salon du livre de Port-au-Prince au Centre Culturel Caraïbes

​

Pari gagné haut la main pour la première édition du Salon du livre de Port-au-Prince au Centre Culturel Caraïbes.

Disons-le d’emblée, “Salon du livre de Port-au-Prince” au Centre Culturel Caraïbes a été un succès. Pour cette grande première organisée par un groupe d’étudiants issus pour la plupart de l’Université d’État d’Haïti dont la Faculté des Sciences Humaines, un public nombreux a répondu présent le vendredi 15 décembre 2023 pour un moment dédié à la lecture au CCC. Emmanuel Pacorme, coordonnateur de cette initiative, s’est dit satisfait de cette première édition.

“Toute l’équipe est satisfaite de la première édition. On a vu durant la journée les auteurs, les participants qui se réjouissent. Il y a aussi les commentaires de quelques personnalités, artistes sur les réseaux sociaux qui font le constat aussi”, a déclaré Emmanuel Pacorme.

En effet, la première édition du Salon du livre de Port-au-Prince a séduit les visiteurs au Centre Culturel Caraïbes.

Interrogé par Juno7, quelques participants qui pour la plupart sont des jeunes universitaires ont témoigné par leur présence leur passion pour les livres. L’attachement à la lecture est l’objectif principal des organisateurs de cet événement.

“Tout a été bien organisé . Des parents ont accompagné leurs enfants, il y a eu aussi une forte présence des étudiants. Des journalistes ont fait le déplacement pour couvrir l’activité. La salle a été encombrée à un certain moment de la journée”, s’est réjoui Emmanuel Pacorme.

Cette édition gratuite marque des retrouvailles avec des lecteurs curieux dans une ambiance festive et chaleureuse. “J’aime l’ambiance. Je félicite les organisateurs, les auteurs et surtout un public bon enfant qui a répondu présent. J’ai acheté trois livres et j’encourage les gens à s’attacher à la lecture”, a déclaré une participante toute souriante.

Citons quelques temps forts tels que la lecture scénique avec Yves Marie Gustave, l’atelier de thérapie littéraire (Atelye Terapi Literè) avec Neno Garbers, la conférence-débat avec Evens Dossous et Samuel Orphée. Léonard Charles a été modérateur. S’ajoutent à cette programmation des performances des artistes dont Poète Silencieux, Loubenchy entre autres.

Par ailleurs, Emmanuel Pacorme a indiqué que l’équipe du Salon pense déjà à la seconde édition. “Toutefois on va devoir prendre le temps de penser et de repenser l’événement, de corriger ce qu’il faut corriger. Après, on avance”, a-t-il conclu.

Les noms des 15 auteurs en signature sont: Jean B. Anivince, James Francisque, Eugène Jennifer, Carl Henry Burin, Luis Bernard Henry, Litainé Laguerre, Frantzley Valbrun, Franckson Alcide, Samuel Orphée, Inéma Jeudi, Xaviera Raphaëlla Élie, Rachel Vorbe, Florestal Le moine, Gallardo HONORÉ et Lovenick Pierre Louis.

