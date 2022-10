Paris : Premi?re c?r?monie d’hommage ? Michael Benjamin

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il pleut sur Paris, ce lundi soir, 17 octobre 2022. Devant l’Accor Arena fans et amis sont venus d?poser des fleurs pour honorer Michael Benjamin. Samedi 15 octobre, Mikaben est mort sur la sc?ne de cette salle de spectacle pendant le concert des retrouvailles de Carimi, quelques secondes apr?s sa prestation.

Devant Accord Arena, l? o? Mika n’est jamais ressorti de sc?ne, coll?gues musiciens, officiels, amis et fans se sont rendus avec des fleurs, des larmes et beaucoup d’admiration suite ? une initiative de deux personnalit?s de la communaut? ha?tienne de France : Marie Mich?le Legrand et Fran?ois Ritchy Cyprien, le lendemain de la trag?die.

Des pleurs, de l’?motion et de la tristesse sont aussi au rendez-vous. Un grand nombre d’admirateurs de l’artiste sont venus fleurir un m?morial dress? devant Accor Arena. En fond, on entend jouer des compositions de l’artiste que les fans prennent plaisir ? fredonner sous la pluie. C’est un choc pour tous. En quelques secondes, un ?v?nement majestueux a tourn? au drame en pr?sence de milliers de spectateurs, samedi 15 octobre 2022. Le lendemain, les deux instigateurs du m?morial Marie Mich?le Legrand et de Fran?ois Ritchy Cyprien ont partag? l’invitation partout sur les r?seaux sociaux et malgr? le temps et la pluie, le public a fait le d?placement en grand nombre pour cet hommage ? Mikaben.

<>, affirme Fran?ois Ritchy Cyprien qui croit que c’est avant tout un devoir de m?moire. J’ai surtout pens? ? son p?re, Lionel Benjamin, avec qui je le voyais jouer sur sc?ne. Au final, cet ?v?nement est organis? pour montrer mon attachement ind?fectible ? l’artiste disparu.

Richard Cav?, Mickael Guirand, chanteur de Carimi, Fito Farinen, manager de Carimi, Josu? Dahomey, ambassadeur d’Ha?ti en France et son ?quipe, ainsi que des fans se sont retrouv?s autour du m?morial dress? pour rendre hommage ? Mikaben devant l’Accor Arena. Le m?morial occupera l’entr?e de l’Accor Arena encore une semaine, les fans qui le d?sirent peuvent passer d?poser leurs bouquets pendant la p?riode o? simplement se recueillir.