Parisien Fils-Aim?, plus d’un demi-si?cle au service de la musique ha?tienne

<>, pr?vient-il timidement avant m?me que l’on ne commence cet entretien t?l?phonique. Visiblement, cet homme de la sc?ne dont la voix et la plume ont port? plusieurs des musiques qui nous font danser n’est pas un habitu? des m?dias. Il joue prudence et circonspection.

Grand m?lomane, Parisien Fils-Aim? na?t le 8 avril 1947 au Cap-Ha?tien. <>, se souvient M. Parisien.

S’il n’est pas all? ? la musique, cette derni?re est pourtant venue ? lui. Tandis qu’il va passer des vacances au Borgne, il fait la connaissance de <>, un groupe de vacances. << Je les regardais interpr?ter certains morceaux et je leur ai dit : <>. Il accepte volontiers !

Ainsi d?bute sa carri?re musicale, mais c’est au sein de l’Orchestre Tropicana d’Ha?ti qu’il fera ses vraies armes. En 1966, Adrien Pierre, un des anciens chanteurs de Karayib, le groupe anc?tre de Tropicana lui demande s’il ne serait pas int?ress? ? chanter pour l’orchestre. C’est une occasion en or pour celui qui a toujours vou? une admiration ? Tropicana, la Fus?e d’or internationale, fond?e en 1963.

Apr?s la rencontre et convaincu de son talent, on lui propose de venir suivre les s?ances de r?p?tition. ? cette ?poque, Charles Pierre No?l ?tait le maestro et directeur musical de l’orchestre. Son heure vient le 4 novembre 1966. Il doit remplacer sur sc?ne un des chanteurs qui ?tait tomb? malade. Trois ans plus tard, il trouve sa place comme chanteur attitr? de l’Orchestre, rempla?ant G?rard Michel qui lui-m?me s’occupera beaucoup plus de la sonorisation de l’orchestre. Giordany Joseph et Paul Edouard Jean le rejoindront un peu plus tard.

Outre les chansons qu’il interpr?te, on lui doit aussi plusieurs compositions telles que <>, <> <>, <>, <>, <>, <>, <>. Il se rappelle l’un des premiers succ?s carnavalesques de l’orchestre qui leur permet en 1969-1970 de s?duire un plus large public. <>, ajoute-t-il, rappelant cette ?tape charni?re pour le groupe. Mais son meilleur souvenir avec Tropic remonte ? 1973, l’ann?e ? laquelle le groupe part en tourn?e ? l’?tranger pour la premi?re fois. <>, confie Parisien Fils-Aim?.

56 ans apr?s, l’Orchestre Tropicana est devenu pour lui une seconde famille. Il y a eu certes des petits d?m?l?s, comme dans toute grande famille, mais l’aventure ne s’est pas arr?t?e pour autant. <>, explique-t-il. Avec un calendrier tr?s serr? et des dates bien ?tablies depuis des ann?es, l’Orchestre parcourt le pays et honore des soir?es un peu partout en Ha?ti aussi bien qu’? l’?tranger. No?l ou nouvel an, micro en main, ce musicien, homme mari?, p?re et grand-p?re fait danser les fans. Certes la pand?mie et l’ins?curit? en Ha?ti ont affect? l’industrie du divertissement mais la machine Tropic continue de tourner.

Mais comment et pourquoi donner plus de 50 ann?es de sa vie ? la musique, ? un groupe ? <>, s’enorgueillit-il. L’adversaire dont il parle – sans aucune mauvaise foi bien entendu – n’est autre que l’Orchestre Septentrional d’Ha?ti. Fond? 15 ans avant Tropicana, il a toujours exist? une saine pol?mique entre ces deux orchestres du Nord. Face ? un challenger de taille, il fallait ?tre ambitieux et c’?tait un des moteurs qui les poussait ? aller de l’avant.

Pour Parisien Fils-Aim?, outre le fait que l’Orchestre Tropicana fonctionne comme une v?ritable institution qui permet ? chacun de ses membres de subvenir ? ses besoins et ? ceux de sa famille, il y a aussi un fort sentiment d’appartenance. Les gens du Nord, dit-on, sont fid?les ? leurs amours. <>, avance M. Fils-Aim?.

Grand fan de football, le chanteur nous confie qu’il est rest? attach? au Br?sil et au football sud-am?ricain en g?n?ral sans pour autant n?gliger le football local. <>, assure-t-il non sans fiert?. M?me s’il ne cite pas nomm?ment ses groupes et artistes pr?f?r?s pour ne pas cr?er de jaloux, on sait au moins qu’il adore ?couter le jazz et la musique country pour s’endormir.

? deux jours de cette soir?e d’hommage, Parisien Fils-Aim? ne cache pas ses sentiments. <>, d?plore Parisien Fils-Aim?, la voix remplie d’?motions.