Parmi 30 concurrents en provenance de 12 pays, l’haïtienne Marly Perrin remporte le Battle Poétique International 2024

Parmi 30 concurrents en provenance de 12 pays, la compatriote haïtienne Marly Perrin remporte le Battle Poétique International 2024.

Marly Perrin, native de la commune de Camp-Perrin dans le sud du pays, a remporté la première édition du Battle Poétique International 2024 organisé par La Belle Littéraire, un label littéraire basé en Haïti. 30 concurrents issus de douze pays ont pris part à ce concours virtuel qui a débuté le 14 fevrier dernier et remporté par la jeune haïtienne.

“La littérature est pour moi un réconfort. Demandez-moi cent fois, et je vous répondrai cent deux fois que je ne suis pas vieille, mais que la littérature est le bâton qui m’empêche de tomber. Elle est cette bouée de sauvetage quand la mer est déchainée et que ses vagues veulent m’emporter”, a déclaré Marly Perrin voulant montrer son attachement à la littérature.

Par ailleurs, la gagnante a été en concurrence avec 30 autres participants issus du Niger, du Sénégal, du Bénin, du Maroc, du Gabon, de la République démocratique du Congo, de la France, du Burkina Faso, Haiti, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et de l’Algérie.

Selon les explications des responsables, ce concours a été réalisé en quatre phases.

“Aucun aspect du règlement était une surprise, tout, absolument tout concernant le concours a été programmé et partagé sur nos différents canaux de communication dès le lancement. La première phase était une phase éliminatoire et elle dépendait uniquement du public puis à partir de la deuxième phase le jury a commencé à donner son verdict et ce jusqu’à la finale. Il s’agissait d’un Battle et on a gardé l’organigramme de tout Battle à savoir élimination en masse, élimination directe, face à face et la finale”, ont expliqué les responsables.

Le jury était composé de cinq membres dont trois européennes et deux africains qui ont de l’expérience dans le domaine de la littérature et au sein de la francophonie.

Les organisateurs annoncent déjà d’autres activités dont un concert littéraire virtuel via Zoom programmé le 4 mai prochain où tous les concurrents, les jurés, les supporters seront réunis pour un moment inoubliable en l’honneur de la gagnante de ce prestigieux prix. Le but d’une telle activité c’est de

“créer une communauté internationale autour de la gagnante et de célébrer d’une manière innovante la réussite du Battle Poétique”, ont souligné les responsables de la Belle Littéraire.

Née en 2002 à Camp-Perrin, Marly Perrin est une passionnée de la lecture et de l’écriture. Elle est aussi l’aînée d’une famille de trois filles et elle étudie l’architecture à l’université GOC.

