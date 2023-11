Participation de la PNH à des rencontres sur la criminalité en Europe

​

La Police Nationale d’Haïti (PNH) participe à des rencontres sur la criminalité en Europe.

La Police Nationale d’Haïti (PNH) informe à travers une note qu’elle a été représentée par le Commissaire Divisionnaire, Arol Enol ALPHONSE, Responsable du Bureau des Affaires Financières et Économiques (BAFE/DCPJ) en vue de participer à une série de rencontres sur la lutte contre la délinquance financière et économique ; et la répression de la cybercriminalité en Europe, notamment à Paris et à Londres, du lundi 13 au lundi 20 novembre 2023.

La note de l’institution policière précise qu’à l’initiative de la Direction de la Coopération Internationale de Sécurité (DCIS-France), du Centre de Coordination Internationale Anti-Corruption (IACCC-Londres), de l’Office des Nations Unies Contre le Crime et la Drogue (ONUDC), et de l’Organisation des États Américains (OEA), ces rencontres ont été réalisées dans le but de renforcer les liens de collaboration existant entre tous les acteurs internationaux œuvrant dans la lutte contre la corruption.

Au cours de sa participation à ces rencontres à l’invitation de l‘OEA, le Commissaire Divisionnaire Arol Enol ALPHONSE en a profité pour faire un détour par la MILIPOL en vue de prendre connaissance des outils, matériels et équipements modernes; et technologiques devant faciliter le travail des forces de sécurité, souligne la note.

