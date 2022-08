Pas de journ?e de comm?moration du s?isme du 14 ao?t ? J?r?mie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

A rappeler, selon des chiffres disponibles pour le d?partement de la Grand’Anse, 227 morts ont ?t? enregistr?s et 29 personnes ont ?t? port?es disparues. 108 ?coles ont ?t? totalement d?truites, 115 autres endommag?es, etc.

Toutefois, dans un message post? sur son compte Twitter, le Premier ministre Ariel Henry invite tous les ha?tiens ? se recueillir en ce jour qui fait affluer dans leur m?moire des <>, peut-on lire dans ce message. Il a par ailleurs annonc? l’?laboration, avec les partenaires internationaux, d’un plan de rel?vement et de reconstruction du grand Sud, conform?ment aux normes d’urbanisation et d’am?nagement du territoire cadrant avec les Objectifs de d?veloppement durable ? l’horizon de 2030.

Aucune c?r?monie d’hommage aux victimes et activit?s n’ont ?t? r?alis?es dans la cit? des po?tes ce dimanche pour comm?morer la premi?re ann?e du tremblement de terre du 14 ao?t. Des parents, ami.e.s et internautes s’efforcent de rappeler cette triste journ?e en publiant des photos des victimes d?c?d?es lors de cette catastrophe naturelle. D’autres se contentent juste, avec un post Facebook ou Twitter, de saluer la m?moire des victimes.

