Pas de sortie de crise en vue apr?s la vir?e du chancelier ? l’OEA

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il n’y a toujours ni dates ni conditions s?curitaires minimales pour organiser les ?lections pour renouveler le personnel politique. Encore moins de date pour la reprise du dialogue politique entre Montana et Primature. Le chancelier Jean Victor G?n?us, lors son discours ? l’OEA, a camp? le PM Ariel Henry en ap?tre du dialogue.

Sans d?tour, vendredi 19 ao?t, comme pour souligner qu’il n’y pas de sortie de crise en vue, Jacques Ted Saint Dic, membre du bureau de suivi de l’accord de Montana, pilonne au mortier ce qu’il appelle une <>. Le gouvernement en place et ses alli?s <>, a-t-il soutenu vendredi, quarante-huit heures apr?s le discours ? l’OEA de G?n?us. Abonn? aux belles m?taphores, le chef de la diplomatie ha?tien avait soutenu que <> et que <>.

Jacques Ted Saint Dic, qui pilonne les ?l?ments de langage du gouvernement, d?gaine une date. <>, a-t-il dit. <>, croit savoir Jacques Ted Saint Dic qui se fend d’une anecdote sur une r?union avec des repr?sentants de l’accord du 11 septembre. <>, a cont? Saint Dic. <>, a pest? Jacques Ted Saint Dic. <>, a-t-il affirm?, soulignant que <>

Le gouvernement bloque tout

<>, a accus? ce membre du BSA, comme pour indiquer que ce n’est pas du c?t? de l’accord de Montana qu’il faut chercher ceux qui ne sont pas <> et <> par rapport au dialogue politique.

La coalition au pouvoir peut inviter d’autres entit?s politiques si elle le souhaite, a dit Jacques Ted Saint Dic. Il soutient n’?tre pas dupe. L’objectif de l’?quipe au pouvoir est cousu de fil blanc. <>, <>. <>, a pr?venu Jacques Ted Saint Dic qui a soutenu qu’il faut <>. Pour Jacques Ted Saint Dic, l’international supporte ce pouvoir alors que le peuple ha?tien aspire ? une rupture.

Le PM Henry doit aller vers les protagonistes

Si Jacques Ted Saint Dic ?voque une posture de n?gociation de l’?quipe au pouvoir, Lin? Balthazar, pr?sident du PHTK, a d’abord <>. Pour lui, <>. Vocale et limpide, il y a plusieurs semaines ? la matinale de Magik 9 (100.9 fm), Balthazar soutient que la recherche d’une nouvelle entente devrait se poursuivre par Ariel Henry. <>, a insist? Lin? Balthazar qui voit plus qu’un Premier ministre avec les portes ouvertes. Il croit que le neurochirurgien devrait ?tre p?lerin.

<>, a conseill? Balthazar qui, comme Jacques Ted Saint Dic, sait comment pilonner. Il a descendu en flammes la commission de n?gociation de l’accord du 11 septembre et ?voqu? sa compr?hension de la notion de dialogue <> du chancelier Jean Victor G?n?us.

<< De quel dialogue s'agit-il ? S'il fait r?f?rence ? la derni?re commission de n?gociation mise en place par le Premier ministre, le chancelier a raison, ce n'est pas s?rieux. Cette commission n'aidera pas ? r?soudre la crise, parce qu'elle est compos?e de personnalit?s qui sont ? la fois juges et parties. Cette commission de n?gociation qui s'est autoproclam?e <> ne peut en aucune fa?on inspirer confiance aux acteurs cl?s de la crise >>, a indiqu? le pr?sident du PHTK qui attire l’attention sur la n?cessit? d’agir face ? la d?gradation des conditions de vie de la population.

Situation volatile et gouvernement et un examen en octobre

Pour Lin? Balthazar,<>. <>, a-t-il pr?venu avant de partager son analyse de la r?solution 2645 du Conseil de s?curit? de l’ONU qui tient en un mot : un <>. <>, a estim? Lin? Balthazar. <>, gage Lin? Balthazar.

Prendre le Premier ministre au mot

Alli? du Premier ministre, membre de la commission de dialogue de l’accord du 11 septembre et punching-ball pr?f?r? des pro-Jovenel Mo?se et des d??us du SDP, Me Andr? Michel, de son c?t?, s’aligne sur la lecture du chancelier Jean Victor G?n?us et invite ? prendre le PM Henry au mot. <>, a dit Me Andr? Michel, chevill? ? un dialogue <>.

<>, a dit Andr? Michel, soulignant que <>.

Nouvelle invitation au dialogue

L’avocat s’est fendu d’une nouvelle invitation. <>, a dit Me Andr? Michel, qui a pris le soin de souligner, comme une ?vidence, que les conditions ne sont pas encore r?unies pour l’organisation des ?lections.

<>.

Pour Me Andr? Michel, <>. <>, a affirm? l’avocat, estimant que <>, comme d?bouter ceux qui disent que sa coalition fait durer le plaisir au pouvoir. <>, a indiqu? Me Andr? Michel. Pour le moment, la sortie de crise n’est pas au bout du tunnel apr?s la vir?e du chancelier ? l’OEA.

Pour sa part, l’ex-s?nateur Youri Latortue estime qu'<>. D’autant qu’en mati?re de leadership d?mocratique, <> <>, a indiqu? l’ex-s?nateur, leader de AAA, parti de l’accord Montana/Pen modifi?.

<>, a ajout? Youri Latortue.